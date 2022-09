La Juve trébuche encore contre Benfica

Juventus (3-5-2) : Perin - Bremer, Bonucci, Danilo - Cuadrado (De Sciglio, 58e), McKennie, Paredes, Miretti (Di María, 58e), Kostić (Kean, 70e) - Milik (Fagioli, 70e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Benfica (4-2-3--1) : Vlachodimos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Luís, Fernández (Aursnes, 81e) - Neres (Chiquinho, 81e), Rafa (Gonçalves, 86e), Mário (Draxler, 86e) - Ramos (Musa, 81e). Entraîneur : Roger Schmidt.

La Vieille Dame ne tient plus debout.Dépassée, la Juventus s'est inclinée ce mercredi soir face au Benfica (1-2) pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. La Vieille Dame se montre pourtant vite d'attaque grâce à une tête victorieuse d'Arkadiusz Milik sur un coup franc de Leandro Paredes. Mais comme depuis le début de la saison, lessont fébriles, et si Mattia Perin est tout heureux de voir la tête de Gonçalo Ramos arriver dans ses gants (27), ou la tentative de Rafa Silva s'écraser sur le poteau (39), il ne peut rien face à la praline envoyée par João Mário sur un penalty consécutif à une faute de Fabio MirettiLa situation se dégrade même pour la Juve dans le second acte. Punis par l'excellent David Neres, les hommes de Massimiliano Allegri tremblent à nouveau sur les occasions d'Alexander Bah (60), Rafa (63) et Neres (68). Malgré le second souffle insufflé par Moise Kean, qui trouve le poteau d'une frappe vicieuse juste après son entrée en jeu (71) et Ángel Di María, à l'origine d'un pion égalisateur - refusé pour un hors-jeu de Mattia De Sciglio (83) - et d'une énorme opportunité loupée par Gleison Bremer (87), le club lombard ne redresse pas la situation et pointe toujours à zéro point après deux journées de C1.Déjà l'heure de penser à la Ligue Europa ?