La Juve tranquille sur la pelouse de Ferencváros

Ferencváros (4-3-3) : Dibusz - Lovrencsics, Blažič, Dvali, Botka (Heister, 68e) - Kharatin, Siger, Somalia - Zubkov (Uzuni, 80e), Nguen (Mak, 74e), Isael (Boli, 74e). Entraîneur : Sergueï Rebrov.



Juventus (4-3-3) : Szcesny - Cuadrado (Fabrotta, 76e), Bonucci, Chiellini, Danilo - Arthur (Bentancur, 46e), Ramsey (McKennie, 53e), Rabiot - Chiesa (Bernardeschi, 76e), C. Ronaldo, Morata (Dybala, 67e). Entraîneur : Andrea Pirlo.

Sereine comme la Juve. Dépassée la semaine dernière au Camp Nou et punie par le Barça , la Juventus a fait le nécessaire pour l'emporter en Hongrie sur la pelouse de Ferencváros ce mercredi soir. Devant les 20 000 personnes venues assister à la rencontre à la Puskás Arena (oui oui), le champion de Hongrie est loin d'avoir démérité face à Cristiano – de retour comme titulaire – et compagnie, mais ne compte toujours qu'un petit point à l'issue des matchs allers.Un succès qui se dessine dès les premières minutes pour desune nouvelle fois vêtus d'orange. Sur l'une de leurs premières incursions, dans le sillage d'un Cuadrado très remuant, c'est le buteur en série de ce début de saison Álvaro Morata qui est à la conclusion sur un centre du Colombien. Derrière ? Les hommes de Pirlo entrent en gestion et se contentent de maîtriser leurs adversaires, sans oublier de se faire quelques (petites) frayeurs. Morata se montre ensuite trop altruiste en voulant servir Ronaldo, alors qu'il s'en était allé défier le portier hongrois en face à face.Des opportunités se présentent à nouveau après la pause, mais la réussite fuit toujours le double buteur du week-end face à Spezia . Alors Morata prend les choses en main pour mettre ses copains à l'abri d'une belle frappe après une feinte bien sentie de McKennie pour lui laisser le cuir. De l'autre côté du pré, Ferencváros a décidé de venir pour jouer et continue dans son entreprise. Et le paye sur une erreur de transmission entre Dibusz et son gardien, dont profite Paulo Dybala pour retrouver le chemin des filets. L'Argentin est à l'origine du quatrième but quelques instants plus tard sur une nouvelle bourde hongroise. La Juve se remet donc la tête à l'endroit avec ce deuxième succès dans cette phase de poules, tout en laissant s'envoler lesur une réalisation tardive et pour l'honneur de BoliLe duel avec le Barça se poursuit.