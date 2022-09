La Juve traine son spleen contre Monza, la Lazio prend feu à Cremonese

La passe de cinq pour la Juve.Depuis sa victoire contre la Spezia fin août, la Juventus ne trouve plus les clés et vient d'enchainer à Monza (1-0) un cinquième match sans succès toutes compétitions confondues. Sur la pelouse du Stade Brianteo, la Vieille Dame est apparue encore une fois apathique. Privés d'Arkadiusz Milik et de leur coach Massimiliano Allegri, lesont surtout montré de la fébrilité et de la nervosité, à l'image d'Ángel Di María. Au duel avec Armando Izzo au milieu de terrain, l'international argentin a pété un plomb et dégainé un coup de coude dans le torse de son adversaire : carton rouge logique (40), et une suspension de plusieurs matchs qui pend au nez d'. Fort de leur supériorité numérique pendant une mi-temps, lesfinissent par trouver la faille à l'entame du dernier quart d'heure grâce à Christian Gytkjær, son sérial buteur en Serie B l'an passé qui permet à son équipe de quitter la place de lanterne rouge (dix-huitième). La défaite de trop pour Allegri ?Immobile qui plante en Serie A, ça ne bouge pas.Face à une dangereuse mais maladroite (seize tirs, trois cadrés) de Cremonese, la Lazio a fait parler son efficacité pour intégrer provisoirement le top cinq du championnat. Une victoire qui est notamment due au duo Ciro Immobile-Sergej Milinković-Savić : l'attaquant italien, servi par son compère serbe, ouvre le score dès le début de la rencontre en trompant à bout portant Ionuț Raduavant de claquer un doublé sereinement sur penalty. Milinković-Savić se transforme ensuite en buteur pour accroitre l'écart avant la pause et tuer tout suspense. Lesparachèvent cette belle victoire en fin de rencontre grâce à Pedro, entré en jeu vingt minutes plus tôt et servi avec justesse par ImmobileBut : Ikoné (13) et González (90) pour la ViolaUn peu d'air pour la Viola.Empêtré dans les profondeurs du classement au coup d'envoi, la Fiorentina a profité de la réception du Hellas Vérone (dix-septième de Serie A) pour se refaire la cerise (2-0). Sans être flamboyante, la Viola peut compter sur un joli but de Jonathan Ikoné, son premier depuis plus de cinq mois, pour prendre rapidement les devants. Sur la pelouse d'Artemio Franchi, le club de Florence a même l'occasion de faire le break quelques minutes plus tard sur penalty, mais Cristiano Biraghi se heurte à Lorenzo Montipò (27). Il faut finalement attendre les derniers instants de la partie pour assister au but du K.O. par Nicolás González