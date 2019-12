La Juve tord la Samp

Juventus derrotó a Sampdoria por 2-1 y continúa como lider de la Serie A con un partido más que Inter. Golazo de Dybala. pic.twitter.com/UluLVjDqn5 — Tomas. (@TomasBl_) December 18, 2019

Sampdoria (4-4-2) : Audero - Murillo, Ferrari, Colley, Murru (Augello, 76e) - Depaoli (Leris, 50e), Thorsby, Linetty, Jankto (Gabbiadini, 62e) - Ramírez, Caprari. Entraîneur : Ranieri.



Juventus (4-3-3) : Buffon - Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro - Rabiot, Pjanić, Matuidi - Dybala (Douglas Costa, 77e), Higuaín (Ramsey, 69e), Ronaldo. Entraîneur : Sarri.

Au coude-à-coude avec l'Inter, la Juventus avait l'occasion de prendre provisoirement trois points d'avance sur les. Mais forte de sa victoire dans le derby de la lanterne le week-end dernier , la Sampdoria de Claudio Ranieri attendait de pied ferme le trio magique aligné par Maurizio Sarri. Ce dernier a eu raison, car sa troupe a évité le piège génois grâce à Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo (1-2).Pourtant, c'est la Sampdoria qui se procure la première occasion, à la suite d'une tête non cadrée de Gastón Ramírez. Dans la foulée, sur une diagonale millimétrée d'Alex Sandro, Dybala enchaîne d'une reprise de volée somptueuse en une touche de balle (0-1). En difficulté dans le jeu, les joueurs de Ranieri profitent d'une relance foireuse d'Alex Sandro pour prendre par surprise la Juve, et égaliser grâce à un but de renard de Gianluca Caprari (1-1).Mais le latéral gauche brésilien se rattrape finalement vite quand, juste avant la pause, il balance un nouveau centre au deuxième poteau et trouve Ronaldo, qui se détend de manière hallucinante pour tromper le pauvre Emil Audero (1-2). Au retour des vestiaires, la Juventus maîtrise le jeu et son adversaire. Pour revenir au score, Ranieri fait entrer le héros de la victoire contre le Genoa, Manolo Gabbiadini. Mais lesne craquent pas et tiennent cet avantage au score mérité, bien aidés par l'expulsion finale du buteur Caprari.En attendant le match de l'Inter contre le Genoa, ce samedi, la Juventus reprend les rênes de Serie A.