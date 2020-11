La Juve se prend les pieds dans le tapis

20

Benevento (4-3-2-1) : Montipò - Letizia, Glik, Caldirola (33e, Maggio puis 60e, Insigne), Barba - Hetemaj, Schiattarella, Improta - Ioniță (71e, Tello), Caprari (72e, Tuia) - Lapadula (72e, Sau). Entraîneur : Filippo Inzaghi.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Danilo, Frabotta - Chiesa (69e, Bernardeschi), Arthur (62e, Bentancur), Rabiot, Ramsey (62e, Kulusevski) - Morata, Dybala. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Sans Cristiano Ronaldo, ménagé et même pas placé sur la feuille de match, la Juve n'a pas su se retrousser les manches pour venir à bout de Benevento ce samedi.Le Benevento de Glik fait corps jusqu'à cette ouverture exceptionnelle de Chiesa pour Morata, qui rhabille Ioniță pour l'hiver avant de gicler (0-1, 21). De quoi donner des idées aux, qui accélèrent brutalement sur une action collective géniale que Dybala n'a plus qu'à déguster… Hors-cadre (26). Ramsey, lui, trouve la cible mais Montipò veille au grain (31). De l'autre côté, Lapadula se bat comme un beau diable. Boostés par les impulsions de leur attaquant (26, 36) et l'inspiration de Schiattarella refusée par Szczęsny (45), les gars de Campanie vont parvenir à leurs fins. À la suite d'un corner mal repoussé, le latéral droit Letizia arme une gouleyante volée croisée qui fait mouche avec l'aide du poteau (1-1, 45+3).Vexée, la Juve met un petit plus d'entrain au retour des vestiaires mais il en faudrait bien davantage pour ensorceler les valeureuxjaune et rouge. D'autant que sur un centre puissant, Morata se manque à bout portant face à des filets pourtant sans l'ombre d'un gardien (51). La Juve baisse pavillon et ce sont même les hommes de Filippo Inzaghi qui se montrent les plus menaçants en contre, sans arriver à profiter des boulevards laissés par la Vieille Dame. Qui a l'occasion de ravir le butin par l'intermédiaire de Dybala, mais c'est sans compter la vigilance de Montipò (86). Morata est même exclu, dans le temps additionnel.Bien mauvaise opération au classement pour la troupe d'Andrea Pirlo, qui stagne au cinquième rang et pourrait se retrouver à six longueurs du leader AC Milan en cas de victoire descontre la Fio.