La Juve se paie le champion et s'agrippe au top 4

Au terme d'un match complètement dingue, la Juve est venue à bout de l'Inter Milan à l'arrachée (3-2). Trois penaltys, deux cartons rouges et un arbitrage calamiteux, de quoi fêter dignement la passation de pouvoir entre les deux équipes. Grâce à ce succès, la Vieille Dame continue de croire à une place dans le top 4.

CR7-Lukaku, duel de buteur

Un papa Noël nommé Gianpaolo Calvarese

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, de Ligt, Chiellini, Sandro - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (Demiral, 70e) - Ronaldo (Morata, 70e), Kulusevski (McKennie, 57e). Entraîneur : Andrea Pirlo.



Inter Milan (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, de Vrij, Bastoni (Vecino, 80e) - Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen (Sensi, 73e), Darmian (Perišić, 46e) - Lukaku, Martínez. Entraîneur : Antonio Conte.

Ce derby d'Italie ressemblait comme deux gouttes d'eau à une passation de pouvoir entre la Juve, titrée neuf fois consécutivement entre 2012 et 2020, et l'Inter, tout juste auréolé de son 19. Pourtant, lesont fait preuve de caractère en infériorité numérique pour arracher trois points précieux dans la course à la C1 (3-2) et grimper provisoirement au quatrième rang en attendant les rencontres de l'AC Milan et du Napoli ce dimanche. Une rencontre complètement dingue, contrairement à un arbitrage catastrophique.Les 22 acteurs sont passés par toutes les émotions pour ce 176derby d'Italie. Si l'Inter pouvait se permettre de terminer le championnat en roue libre, le titre de champion étant déjà en poche, lesdevaient absolument l'emporter pour ne pas se retrouver à la place du con, sans Ligue des Champions la saison prochaine. Cristiano Ronaldo et ses copains ont pris peu à peu le contrôle de la partie, sans pour autant se montrer transcendants devant. Dejan Kulusevski a vu ses deux premières tentatives contrées par Milan Škriniar, avant que l'arbitre n'accorde un penalty plus que généreux à la Juve, après consultation de la VAR, Matteo Darmian ayant fait un gros câlin à Giorgio Chiellini dans la surface. Une aubaine pour CR7, qui a tout de même dû s'y reprendre à deux fois pour tromper Samir Handanovič. Histoire de faire plaisir à tout le monde, Gianpaolo Calvarese décide de faire cadeau d'un nouveau penalty à l'Inter, de nouveau aidé par la VAR. Romelu Lukaku ne se fait pas prier pour punir la Juve, sur le seul tir cadré desen 45 minutes. Dominateurs, les hommes d'Andrea Pirlo vont être récompensés sur leur onzième tentative de la première période quand Juan Cuadrado profite d'un centre contré de Dejan Kulusevski pour envoyer une sacoche dans le but de Samir Handanovič sur le gongPiquée dans son orgueil, l'Inter réagit en champion au retour des vestiaires en se montrant plus mordant offensivement, à l'instar de Lautaro Martínez, auteur d'une frappe enroulée juste au-dessus de la barre de Wojciech Szczęsny. Les Milanais vont bénéficier d'un deuxième cadeau plus que généreux de la part de l'arbitre de la rencontre, décidément pas très inspiré en ce samedi après-midi. Gianpaolo Calvarese décide de renvoyer Rodrigo Bentacur à la douche après une deuxième biscotte plus que sévère. Dans l'obligation de tenir ce résultat plus que précieux, Andrea Pirlo bétonne son arrière-garde, bien aidé par le portier polonais, vigilant sur un coup-franc de Christian Eriksen (56) puis sur un coup de casque de Matías Vecino. Submergée par les vagues desdans le dernier quart d'heure, la Vieille Dame tente de repousser l'inévitable profitant de la maladresse de l'Inter, à l'image d'Ivan Perišić, venu vendanger une occasion en or au-dessus de la transversale. Le verrou finit par sauter à sept minutes du terme, lorsque Romelu Lukaku vient tromper Samir Handanovič. Le début d'un grand bazar. Si dans un premier temps, le but est refusé pour une faute sur Giorgio Chellini, l'arbitre décide de le valider et de donner une biscotte au capitaine de la Juve. Alors que la Vieille Dame pensait avoir dit adieu à la Ligue des champions, Gianpaolo Calvarese ajoute encore un peu plus de piment à une rencontre qui n'en manquait pas, en accordant un nouveau penalty litigieux à Juan Cuadrado, qui se fait justice lui-même, avant d'exclure Marcelo Brozović dans le temps additionnel. De quoi permettre à la Juve de pousser un gros ouf de soulagement et de rester en course pour une qualification directe en C1.