La Juve se débarrasse de la Spezia sans briller

Juventus (4-3-3) : Szczęsny (Perin, 43e) - Danilo, Gatti, Bremer (Sandro, 85e), De Sciglio - Miretti, Locatelli, Rabiot - Cuadrado (Di María, 54e), Vlahović (Milik, 85e), Kean (Kostić, 54e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Spezia (3-5-2) : Drągowski - Nikolaou, Kiwior, Hristov - Reca, Kovalenko (Agudelo, 60e), Bourabia (Sanca, 83e), Bastoni (Sala, 72e), Holm (Ellertsson, 84e) - Nzola, Gyasi (Strelec, 60e). Entraîneur : Luca Gotti.

La Vieille Dame redémarre.Contrainte de partager les points avec la Sampdoria et la Roma, la Juventus a retrouvé la victoire contre La Spezia ce mercredi (2-0). Comme contre la Roma, Dusan Vlahović a ouvert le score d'un magnifique coup franc. Son quatrième but en quatre journées de Serie A. C'est encore l'attaquant serbe qui a fait trembler la défense ligurienne en reprenant un corner de la tête, obligeant Bartłomiej Drągowski à une parade sur sa ligne (66). Les deux seuls tirs cadrés des 90 minutes réglementaires.Lancé par un petit bonbon d'Adrien Rabiot, Danilo a pris l'espace et aurait pu breaker, mais son coup de fusil est passé au-dessus de la lucarne (82). Les efforts de La Spezia, et notamment du duo Emmanuel Gyasi - M'Bala Nzola, n'ont cependant pas été récompensés, la recrue Arkadiusz Milik claquant enfin le deuxième but, en pivot, dans le temps additionnel. Gros bémol de la soirée pour la Juve : la sortie sur civière de Wojciech Szczęsny, blessé en retombant sur sa jambe droite (43). Les Turinois reviennent à deux points de la tête avant d'enchaîner deux déplacements bouillants, à Florence ce samedi et à Paris mardi prochain.Ça gagne petit, mais ça gagne.