La Juve s'écroule à Cagliari, la Fiorentina gifle Bologne

Cagliari (3-4-1-2): Cragno - Walukievicz, Ceppitelli, Klavan - Farago’, Ionita, Rog, Mattiello - Joao Pedro - Simeone, Gagliano. Entraîneur : Diego López.



Juventus (4-3-3): Buffon - Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Muratore - Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Torino (3-4-2-1): Ujkani - Lyanco, Nkoulou, Bremer - Singo, Meité, Lukic, Ansaldi - Verdi, Berenguer - Zaza. Entraîneur : Moreno Longo.



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez - Mancini, Smalling, Kolarov - Peres, Diawrara, Cristante, Spinazzola - Perez, Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Fiorentina (3-4-3): Terracciano - Milenkovic, Pezzella, Caceres - Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert - Chiesa, Cutrone, Ghezzal. Entraîneur : Giuseppe Iachini.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski - Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil - Medel, Dominguez - Orsolini, Soriano, Sansone - Barrow. Entraîneur : Siniša Mihajlović.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vivement la fin de la saison pour la Juve. Si elle a été sacrée championne pour la neuvième fois de suite trois jours plus tôt face à la Samp, le néant collectif continue d'animer l'équipe de Maurizio Sarri. Ce mercredi soir sur la pelouse de Cagliari, les Bianconeri ont chuté pour la sixième fois de la saison. En tout début de rencontre, Federico Mattielo remise pour le jeune Luca Gagliano qui trompe Gigi Buffon d'un beau tacle en pleine surface (8). La douche est froide pour une Juve trop brouillonne et sans idées.Elle sera même glacée quand, juste avant la pause, un deuxième couperet va s’abattre sur la nuque de la. Lancé en profondeur, Giovanni Simeone contrôle puis expédie une frappe flottante sur laquelle Buffon n'est pas exempt de tout reproche (45+2). Les nombreux tirs désespérés de Cristiano Ronaldo n'y changeront rien, et le champion d'Italie 2019/2020 rend une nouvelle fois une copie médiocre. Oui, vivement la fin.Buts : Berenguer (14), Singo (65) pour le Torino // Džeko (16), Smalling (23), Diawara (s.p.) (61) pour la RomaSur la pelouse du Torino, la Roma a fait honneur à sa 5place non sans mal. La faute à un but précoce d'Alejandro Berenguer, venu pimenter la soirée des hommes de Paulo Fonseca. Pas le temps d'avoir la bouche en feu pour autant, car à peine deux minutes plus tard, Henrik Mkhitaryan trouve Edin Džeko dans la surface turinoise qui éteint tout de suite l'incendie (16). Mais ce n'est pas tout : sur corner, Chris Smalling se charge de mettre la Roma devant d'un beau coup de casque (23) avant qu'Amadou Diawara ne mette la Roma à l'abris sur penalty après une faute de Koffi Djidji sur Edin Džeko (61). La réduction du score de Wilfried Singo (65) ne change rien et la Louve enchaîne un huitième match sans défaite. Une préparation pour l'Europa League réussie, aussi.Federico Chiesa n'avait plus marqué depuis trois matches, alors le jeune international italien a décidé de scorer à trois reprises pour conjurer le sort. Sur un service de Dalbert, d'abord, au retour des vestiaires (48). Ensuite, c'est en solo - et en deux temps - qu'il s'offre le doublé face au au pauvre Łukasz Skorupski (54), avant de terminer le boulot d'une belle frappe en fin de rencontre (89) et d'ensuite aller chambrer Franck Ribéry en tribunes. Tout y est. Entre temps, Nikola Milenković s'était chargé de corser l'addition suite à un corner d'Erick Pulgar (74), alors que les hommes de Siniša Mihajlović avaient pensé réduire le score quelques minutes plus tôt suite à une frappe pleine lunette de Mattias Svanberg (65). Une belle victoire pour la dernière à domicile de la saison, les coéquipiers de Ribéry s'en contentent volontiers.