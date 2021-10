La Juve rattrape l'Inter par le col (et remercie la VAR)

Une mi-temps chacun, un but chacun et un match nul qui satisfait plus les Juventini que les Nerazzurri. Le derby d'Italie se solde par un match nul 1-1, Dzeko a ouvert le score en première période, et Dybala a égalisé en toute fin de rencontre sur pénalty, après intervention de la VAR.

Handanovic répond à Morata, Dzeko libère San Siro

Dybala, retour gagnant

Inter (3-5-2) : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella (Vecino 90e), Brozović, Çalhanoğlu (Gagliardini 61e), Perišić (Dumfries 72e) - Džeko, Lautaro Martinez (Sanchez 72e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado (Dybala 65e), Locatelli (Kaio Jorge 83e), McKennie (Arthur 83e), Bernardeschi (Bentancur 18e) - Morata, Kulusevski (Chiesa 65e). Entraîneur : Max Allegri.

Inter 1-1 JuventusEt c'est parti pour une semaine - un mois, même - de polémiques. Alors qu'elle menait tranquillement et logiquement 1-0 face à une Juventus jusqu'ici plutôt bien muselée, l'Inter a été rejointe au score à une minute de la fin du temps réglementaire. De quelle manière ? Sur pénalty, après que l'arbitre central a été appelé à la vidéo par le camion VAR. Il a ainsi pu voir un contact (léger, certes) entre Dumfries et Alex Sandro à la limite de la surface de réparation. Suffisant, selon lui, pour attribuer un péno aux Bianconeri, que Dybala, entré en jeu après un mois d'absence, s'est chargé de transformer. Et voilà comment la Juve, un peu miraculeusement, s'en sort indemne et poursuit sa série de matchs sans défaite. Pour l'Inter, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Non seulement la sentence du match est cruelle, mais en plus, les Nerazzurri se retrouvent relégués à 7 points du Milan, à deux semaines du derby.Vexée par sa défaite contre la Lazio la semaine dernière, mais requinquée par sa première victoire en Ligue des Champions, l'Inter attaque ce match tambours battants. D'emblée, la formation de Simone Inzaghi récupère les ballons très haut, et met tout de suite la pression sur une Juve qui semble timorée. Pourtant, le premier frisson est bien à mettre à l'actif des Turinois : Handanovic repousse difficilement une puissante frappe de Morata. On joue alors la 7minute, et il s'agira là de l'unique occasion de la Juve dans toute cette première période... Il faut dire que sans Chiesa et sans Dybala (puis, dès la 18minute, sans Bernardeschi, sorti sur blessure), la Vieille Dame apparait bien inoffensive en attaque. Plus dominatrice, plus sûre de sa force, l'Inter ne se montrera toutefois pas beaucoup plus dangereuse, mais aura le mérite de mettre au fond sa seule vraie occasion : une frappe déviée de Çalhanoğlu trouve la barre de Szczęsny, le ballon revient sur Džeko qui, oublié par la paire Bonucci-Chiellini, marque dans le but vide. 1-0 à la pause, logique.La Juventus revient avec de meilleures intentions en seconde période, mais peine toutefois à s'approcher de la surface de Handanovic. L'Inter laisse volontairement le ballon à son adversaire, et tente de procéder en contre, se créant ainsi des occasions par Dzeko et surtout par Perisic, qui ne cadre pas sa frappe. Mais comme face à la Lazio une semaine plus tôt, les ouailles d'Inzaghi vont se laisser endormir, se reposant peut-être trop sur leurs lauriers. Les entrées de Chiesa et de Dybala à l'heure de jeu ont le mérite de donner un petit coup de fouet aux Bianconeri. Dybala, notamment, se montre tout de suite en jambes, à l'image de ses prises de balle et de ses projections vers l'avant.Néanmoins, l'Inter contrôle et l'on semble se diriger vers un succès 1-0 du champion d'Italie. C'est alors que la VAR sort de sa boîte. Appelé pour aller visionner un contact entre Alex Sandro et Dumfries, l'arbitre de la rencontre, Mr Mariani, n'a aucun doute et accorde le pénalty aux Juventini. Dybala signe son retour et permet aux Turinois de ramener un précieux point de San Siro. A défaut d'une prestation pleinement convaincante, la Juve se contentera du point du nul. Tout l'inverse de l'Inter, qui n'a pas fini de ruminer ce pénalty, mais pourra également s'en vouloir de ne pas avoir su tuer le match lorsqu'elle en a eu l'occasion. Attention à ce que cela ne devienne pas une habitude.