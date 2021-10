La Juve muselle la Roma

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Danilo - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi - Chiesa, Kean. Entraîneur : Max Allegri.



Roma (4-2-3-1) : Rui Patrício - Karsdorp, Mancini, Ibáñez, Vina - Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

La Vieille Dame tient le choc.Sans être emballante dans le jeu, mais portée par un excellent Giorgio Chiellini derrière, la Juventus a renvoyé la Roma dans la capitale avec les valises vides (1-0).Si une tête de Gianluca Mancini bien jaugée par Wojciech Szczęsny fait office de première alerte, la première véritable occasion de la Juve va terminer au fond. Sur un délicieux centre de Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentancur reprend le cuir de la tête, mais Moise Kean le prolonge et marque donc l'unique but du match. La Louve perd rapidement Nicolo Zaniolo sur blessure, mais reste dangereuse et va manquer de faire basculer la rencontre dans son sens. Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre, désigne le point de penalty quelques secondes avant que Tammy Abraham ne pousse le cuir au fond des filets. L'Anglais et Jordan Veretout se dispute la sentence, le Français gagne cette guerre des nerfs, mais perd ensuite son duel face au portier de la Juve. Gros coup dur.Au retour des vestiaires, Kean manque le doublé à quelques mètres du but, Federico Bernardeschi n'est pas loin d'inscrire l'un des buts du mois d'un sublime retourné et Veretout manque l'égalisation d'une belle frappe enroulée. Mais au coup de sifflet final, la Juve enchaîne un quatrième succès de rang en championnat et revient à trois longueurs de l'Inter et donc du podium.