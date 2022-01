La Juve maîtrise l'Udinese sans forcer

Juventus (4-2-3-1) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini (De Sciglio, 57e) - Bentancur, Arthur (Locatelli, 46e) - Kulusevski (Bernardeschi, 46e), Dybala, McKennie - Kean (Morata, 64e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Udinese (3-5-2) : Padelli - Pérez, Nuytinck, Udogie - Soppy (Success, 81e), Arslan (Samardžić, 85e), Walace (Jajalo, 81e), Makengo, Zeegelaar - Beto, Deulofeu (Pussetto, 66e). Entraîneur : Gabriele Cioffi.

Soirée à sens unique, au Juventus Stadium.Quelques jours après sa terrible désillusion face à l'Inter (2-1) , la Juve se remet la tête à l'endroit. Rapidement, la Vieille Dame met le pied sur le ballon et ne laisse pas respirer ses invités du jour. Face à un bloc bas, les hommes d'Allegri trouvent la faille à la suite d'une combinaison entre Arthur, Kean et Dybala. L'Argentin s'emmène parfaitement le cuir dans la surface, et trompe sans souci Padelli. L'Udinese n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais reste à distance au moment de rentrer aux vestiaires.La physionomie ne change pas dans le second acte, la Juve continuant de pousser pour creuser l'écart. Sur coup de pied arrêté, Cuadrado est proche d'y parvenir... mais le gardiensauve la mise, sur la ligne (61). Rien à faire néanmoins quelques minutes plus tard, lorsque McKennie assène un coup de casque sur un centre millimétré signé De Sciglio. L'écart est réalisé, mais les visiteurs tentent de pousser pour sauver l'honneur. À l'image de Success qui envoie un missile à Szczęsny, vigilant sur sa ligne (88). Rien n'y fait, la Vieille Dame enchaîne finalement un huitième match sans défaite en Serie A.La Juve reste cinquième et se replace à deux points du podium, alors que l'Udinese conserve sa quatorzième place.