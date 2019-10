La Juve laisse filer deux points à Lecce

Lecce (4-3-1-2) : Gabriel - Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni - Majer, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu - Babacar, Farias. Entraîneur : Liverani.



Sczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro - Pjanic, Can, Bentancur - Bernardeschi - Higuain, Dybala. Entraîneur : Maurizio Sarri.

La mauvaise opération du week-end ?Après sa victoire contre le Lokomotiv Moscou ce mardi en Ligue des champions (2-1) , lesdevaient se rendre sur le terrain de Lecce pour continuer leur course en tête de Serie A. Problème, les joueurs de Fabio Liverani ont vite réagi après avoir concédé l'ouverture du score de Paulo Dybala. Avant de se blottir derrière Gabriel, imparable ce samedi (1-1).En début de rencontre, Lecce refuse de faire le dos rond et essaye de gêner la Vieille Dame. Mais l'illusion ne dure pas longtemps car les joueurs de Maurizio Sarri remettent le pied sur le ballon rapidement et dominent la rencontre. Ils doivent attendre le retour des vestiaires pour marquer, sur un penalty transformé par Paulo Dybala (0-1, 50). Mais six minutes plus tard, même cas de figure dans la surface turinoise quand Matthijs De Ligt touche le ballon de la main et offre l'égalisation à Matteo Mancosu (1-1, 56). La suite de la rencontre est une attaque-défense mais leset Gonzalo Higuaín n'arrivent pas à tromper Gabriel malgré sept minutes de temps supplémentaire.La balle est désormais dans le camp de l'Inter.