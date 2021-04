La Juve gobe le Napoli et reprend sa marche en avant

Sous pression, la Juventus s'est défaite du Napoli dans la douleur (2-1) et remonte sur le podium de Serie A, un point devant l'Atalanta. Une soirée d'autant plus parfaite que CR7 a encore marqué et Paulo Dybala a signé son retour de la meilleure des manières. Andrea Pirlo peut (un peu) souffler.

3

Appelez-le CR773

Dybala, retour gagnant

Juventus (4-4-2) : Buffon - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado (McKennie, 69e), Rabiot, Bentancur, Chiesa (Arthur, 80e) - Ronaldo, Morata (Dybala, 69e). Entraîneur : Andrea Pirlo.



Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (Rui, 76e) - Ruiz (Petagna, 89e), Demme (Osimhen, 54e) - Zieliński, Lozano (Politano, 54e), Insigne - Mertens (Elmas, 76e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Attendue au tournant après la piètre prestation dans le derby de Turin le week-end dernier, la Juve a remporté le match qu'il ne fallait pas perdre face à Naples (2-0), après un match électrique. Grâce à ce succès, le 17de la saison, les hommes d'Andrea Pirlo grimpent sur la troisième marche du podium et restent à portée de fusil de l'AC Milan (un point), mais à des années-lumière de l'Inter (onze unités), vainqueur de Sassuolo dans le même temps.À égalité de points avant cette rencontre (56 unités), Napolitains et Turinois n'avaient plus de temps à perdre, sous peine de voir les membres du Top 4 s'envoler. Les deux équipes l'ont bien compris et ont offert un premier quart d'heure de haute volée. Pas le temps de niaiser pour les 22 joueurs que Cristiano Ronaldo allumait la première brèche de la tête, qui a fui le cadre d'Alex Meret (2). La réponse napolitaine ne s'est pas fait attendre, mais ni Piotr Zieliński ni Fabián Ruiz n'ont été capables de cadrer et donc d'inquiéter Gigi Buffon, de retour de suspension et titulaire à la place de Wojciech Szczęsny. Le Napoli a laissé passer sa chance, et la Juve s'en est remise comme souvent à l'inévitable Cristiano Ronaldo, à la conclusion d'un festival côté droit de Federico Chiesa. L'Italien a ridiculisé Elseid Hysaj et Lorenzo Insigne avant de servir l'attaquant portugais au point de penalty, qui n'a plus qu'à conclure d'une frappe à ras de terre. Son 25but cette saison en Serie A et le 773en match officiel. Romário est rattrapé et, à ce rythme-là, le record de Josef Bican (805 pions) ne va pas faire long feu. Après ce quart d'heure de folie, le rythme est nettement redescendu, et les occasions se sont longtemps fait attendre. Si Naples n'a pas renoncé en misant sur un bloc très haut, les hommes de Gennaro Gattuso ont peiné à trouver un Dries Mertens fantomatique. Juan Cuadrado s'est chargé de réveiller tout ce petit monde avec une chevauchée dont il a le secret, une feinte de frappe sur Kalidou Koulibaly, mais une tentative trop molle (38) pour espérer donner deux buts d'avance à la Vieille Dame avant le repos.Revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps, après s'être probablement pris une soufflante de la part de Gennaro Gattuso, les Napolitains ont installé le siège devant la défense turinoise. La première alerte est venue de Giovanni Di Lorenzo, auteur d'une frappe sèche bien repoussée par un Gigi Buffon impérial (48, 58et 70), avant que Victor Osimhen ne vienne faire le ménage dès son entrée, avec deux opportunités en deux minutes, toujours sans succès. À la peine physiquement, les coéquipiers d'Adrien Rabiot, de retour dans le onze après un tour sur le banc le week-end dernier, ont su serrer les fesses avant d'asséner le coup de massue aux Napolitains. Et qui de mieux que Paulo Dybala, absent depuis le 10 janvier, pour inscrire le but du KO. Idéalement servi par Rodrigo Bentancur,a fait du Dybala, enchaînement contrôle-frappe intérieur du gauche imparable pour Alex Meret et le Napoli. Alors que Lorenzo Insigne espérait redonner une fin de match complètement dingue en réduisant l'écart sur penalty, Naples est revenu bredouille de l'Allianz Stadium pour la troisième saison consécutive.