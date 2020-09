La Juve éteint la Sampdoria pour la première de Pirlo

240

Juventus (3-5-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Chiellini - Frabotta (De Sciglio, 67e), Cuadrado (Bentancur, 78e), Rabiot, McKennie, Ramsey - Kulusevski (Douglas Costa, 82e), Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.



Sampdoria (4-5-1) : Audero - Bereszynski, Tonelli (Yoshida, 45e), Colley, Augello - Depaoli (Ramírez, 45e), Thorsby (Damsgaard, 70e), Ekdal, Leris (Quagliarella, 45e), Jankto - Bonazzoli (Verre, 70e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Première convaincante, pour Andrea Pirlo.Le nouveau technicien de la Juventus a vu son équipe réussir son entrée ce dimanche, pour le compte de la première journée de Serie A 2020-2021 à l'Allianz Stadium face à la Sampdoria (3-0). Privé d'Alex Sandro, de Paulo Dybala ou encore de Matthijs de Ligt (blessés), Pirlo n'a pour autant pas eu peur de lancer sa défense à trois, ses recrues Dejan Kulusveski et Weston McKennie et d'exposer certaines idées de jeu déjà bien assimilées par son groupe. Dans sa thèse, écrite pour valider son diplôme d'entraîneur, Pirlo expliquait. Hypothèse vérifiée, lors du premier acte. La Vieille Dame confisque le cuir, met du rythme et fait rapidement la différence. À l'entrée de la surface, Kulusevski ouvre magnifiquement son pied gauche pour trouver le petit filet d'Emil Audero (13). Portés notamment par un Leonardo Bonucci en grande forme tant défensivement que dans son jeu au pied, lesétouffent les hommes de Claudio Ranieri et ne sont pas loin du break. Après un duel perdu face à Audero en début de rencontre, CR7 trouve la barre (24) avant de manquer de réussite au point de penalty à la suite d'un centre contré d'Aaron Ramsey (34).À la pause, Ranieri opère trois changements (dont l'entrée de Fabio Quagliarella) et passe en 4-4-2. Mais la première banderille, au retour des vestiaires, est turinoise : magnifiquement lancé par Ramsey, le jeune Gianluca Frabotta trouve Audero sur sa route (48). La Sampdoria peine à relever la tête, le rythme retombe quelque peu. La Juve gère, avec à la baguette une paire McKennie-Rabiot maîtresse du milieu et un Ramsey distributeur de caviars dès qu'il le peut. Elle n'est pas loin de doubler la mise, sur une tentative de son entrant Mattia De Sciglio (71). Ce sera finalement le cas quelques minutes plus tard, à la suite d'un corner mal dégagé par la défense des. Décidément dans tous les bons coups, Bonucci traîne dans la surface et pousse le cuir au fond des filets pour mettre à l'abri la Juve (78). La fin de match est électrique, Szczęsny et Audero font des miracles sur leurs lignes respectives, mais CR7 n'est pas rassasié. Le Portugais, lancé dans la surface, termine le boulot (88) et lance parfaitement la saison turinoise.Pirlo pouvait difficilement rêver meilleur départ.