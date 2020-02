La Juve éteint la Fiorentina

Jamais virevoltante, mais aussi solide que réaliste, la Vieille Dame a dominé sans forcer la Fiorentina. Grâce à deux penaltys de Ronaldo, et un coup de boule tardif de De Ligt.

76

Patate et Pjanić

Ronaldo, bis repetita

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Rabiot (Matuidi, 88e) - Douglas Costa (Bernardeschi, 83e), Higuaín (Dybala, 67e), Ronaldo. Entraîneur : Sarri.



AC Fiorentina (3-5-2) : Drągowski - Ceccherini, Pezzella, Igor - Lirola (Agudelo, 89e), Ghezzal (Vlahović, 61e), Benassi, Pulgar, Dalbert - Chiesa, Cutrone (Sottil, 74e). Entraîneur : Iachini.

L'enthousiasme est resté au placard. Mais, et c'est bien connu, la Juventus est une Vieille Dame du genre raisonnable. De fait, elle n'avait guère besoin d'enfiler ses habits de lumière pour rabattre le caquet de cette Fiorentina-là. Seulement d'obtenir deux penaltys froidement transformés par Ronaldo puis d'emballer l'affaire par De Ligt, pour continuer de rester au top du hip-hop du classement de la Serie A.Magistralement baffée par le Napoli la semaine dernière, la Juve, pas christique pour un sou, a tout sauf envie de tendre l'autre joue. La Vieille Dame veut soulager ses nerfs d'entrée de jeu, et la Fiorentina se voit contrainte de fermer la boutique dans sa moitié de terrain en se contentant d'abord d'abuser des longs ballons à destination de Cutrone et Chiesa. Lesen profitent pour bomber le torse dans le sillage de leur duo Douglas Costa-Cuadrado, très complice et remuant sur le coté droit. Sur un centre en retrait du second, Pjanić, vicelard, tente de gratter un penalty, mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau.Dominante, la Juve ne mord cependant pas et les Violets peuvent à leur tour commencer à montrer les crocs : Szczęsny doit alors s'employer pour sortir une déviation réflexe du talon de Chiesa, avant de détourner une élégante demi-volée de Lirola. Suffisant pour énerver Miralem Pjanić, qui arme une grosse sacoche aux abord de la surface déviée par Pezzella de la main. L'arbitre cogite, va consulter la VAR et accorde un penalty que transforme Cristiano Ronaldo. Le Portugais en profite pour marquer pour son neuvième match de rang en Serie A, égalisant ainsi le record de David Trezeguet dans l'exercice avec la Juventus. Pas dégueulasse.Problème : la flammèche d'enthousiasme allumée par le Portugais sera quasi sans lendemain. La Juve retombe dans ses travers après la pause, en contrôlant mollement une partie qui lui semble acquise. En face, la Fiorentina n'a plus beaucoup d'inspiration footballistique dans les chaussettes et ne peut répondre qu'en haussant encore d'un cran son agressivité sur le pré. Mais les Toscans s’essoufflent vite, n'ont plus grand-chose dans le moteur à l'heure de jeu et Sarri n'a qu'à faire entrer Paulo Dybala pour achever la bête. L'Argentin lance Bentancur dans la surface, dont la série de crochets pousse Ceccherini à une très légère faute de bras sur l'Uruguayen. La suite coule de source : penalty, encore, avec Ronaldo pour le transformer, encore. De quoi achever de zigouiller le suspense, alors que De Ligt plante même un troisième pion de la tête en fin de rencontre. Voilà qui permet à la Vieille Dame de se remettre sur de bons rails après sa défaite face à Naples le week-end dernier, et de conforter sa place de leader de la Serie A. Sans excès d'élégance.