La Juve et Milan d'accord pour les transferts de Higuain, Bonucci et Caldara

Le big deal a eu lieu.La Juventus et Milan sont tombés d'accord mercredi soir pour l'échange majuscule qui était dans les cartons depuis quelques jours Gonzalo Higuain et Mattia Caldara vont rejoindre lesalors que Leonardo Bonucci va faire le chemin inverse et rallier la Vieille Dame.Arrivé mercredi soir devant environ 200 supporters milanais déchaînés, l'attaquant argentin doit passer sa visite médicale jeudi matin. Pour celui qui a été acheté 90 M€ à Naples à l'été 2016, il s'agit d'un prêt payant de 18 M€ (assorti d'une option d'achat de 36 M€). «» , a déclaré le buteur de 30 ans. Selon la, il touchera 9,5 M€ la première saison puis 10 M€ chacune des deux autres années de son contrat à Milan.Pour Bonucci et Caldara, c'est un échange. Le premier âgé de 31 ans et nostalgique, revient dans le club qu'il a quitté un an plus tôt et dans lequel il a passé sept saisons. Le jeune défenseur italien (24 ans), quant à lui, ne jouera pas pour la Juve : il avait été prêté à l'Atalanta la saison dernière.On a hâte de voir l'accueil que réserveront les tifosi bianconeri à Bonucci...