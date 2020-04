La Juve et le Barça proches d'un accord pour Arthur ?

FB

Dossier épineux sur la table ronde.Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo , le FC Barcelone et la Juventus seraient en passe de trouver un accord pour le transfert d'Arthur. Le Brésilien accumule les pépins physiques cette saison et n'est plus un titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Quique Setién. En quête de liquidités pour se renforcer en attaque et en défense centrale lors du prochain mercato, le Barça pourrait donc voir d'un bon œil le départ d'un joueur qui lui avait coûté 31 millions d'euros à l'été 2018.De son côté, Maurizio Sarri voudrait faire d'Arthur l'homme de base de son milieu de terrain à la Juve. Le joueur de 23 ans doit cependant se mettre d'accord avec les, alors qu'il avait annoncé la semaine passée à laavoir l'intention de rester en Catalogne. Toujours d'après le média catalan, un Turinois pourrait également être inclus dans l'échange et faire le chemin inverse. Les noms de Miralem Pjanić, Rodrigo Bentancur et Federico Bernardeschi sont notamment évoqués.Chevalier en partance.