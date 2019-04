La Juve et l'Inter se partagent le gâteau

Dans la peau du champion tout juste titré, la Juve est allée chercher un nul qui ne fait pas les affaires de l'Inter à San Siro (1-1). Un résultat décevant pour les Nerazzurri, auteurs d'une première période pleine et qui manquent l'opportunité de sécuriser leur troisième place.

Ninja Assassin

Et puis CR7, comme d'hab

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - D’Ambrosio, De Vrij, Škriniar, Asamoah - Vecino, Brozović - Politano (João Mario, 79e), Nainggolan (Borja Valero, 74e), Perišić - Icardi (Lautaro Martínez, 81e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Alex Sandro (Spinazzolla, 47e), Chiellini, Bonucci, João Cancelo - Matuidi (Kean, 60e), Pjanić, Emre Can - Bernardeschi (Pereira, 86e), Ronaldo, Cuadrado. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

C’est dans la tunique du champion que la Juventus rendait visite à l’ Inter ce samedi soir à San Siro. Un premier passage dans la capitale lombarde, avant un derby de Turin face au Torino , un choc face à la Roma ou encore la réception de l’ Atalanta : oui, la Juventus sera bel et bien l’arbitre principal dans la course à la Ligue des champions. Une posture qu’ont honorée les hommes d’Allegri ce soir à Milan, malgré une première période manquée où l’ Inter a manqué de précision pour sécuriser un précieux et prestigieux succès. Tant pis pour elle : la Vieille Dame n'a eu aucun remord à choper un point et à enlever deux unités à son adversaire du soir. Grâce à qui ? À Ronaldo , bien sûr.» , affiche d’entrée lapour rappeler à la Vieille Dame sa nouvelle glissade sur la scène européenne. L’ambiance est lourde, à la hauteur de l’affiche, et Nainngolan se charge d’embraser San Siro d’une splendide volée qui trompe Szczęsny (7). Le portier tchèque est ensuite impeccable face à Icardi puis Škriniar dans la même minute, maintenant le navireà l’eau (12). Il faut dire qu’en face, l’ Inter est agressive, l’Inter est appliquée, et surtout, l’Inter est au niveau auquel tout le monde l’attendait en début de saison. Préféré à Lautaro Martínez , Icardi n’est pas loin de couler une deuxième fois la Juve, mais Matuidi sauve la baraque turinoise à la suite d'une bourde de Chiellini (29). À la pause, l’ Inter n’a pas breaké, mais mène logiquement devant un champion aux abonnés absents.Il n’est alors pas étonnant de retrouver une Juve plus haute, plus pressante dès le début du second acte. Même si les occasions restent milanaises, Perišić rappelant d’ailleurs à la Vieille Dame que l’ Inter rôde toujours (57). Sauf que dans ses rangs, cette Juve-là possède un homme hors du commun en la personne de Cristiano Ronaldo . À la suite d'un « une-deux » avec Pjanić, le tir du gauche du Portugais colle à la pelouse et laisse sans voix Handanović (62). L’ Inter est sonnée. Et si elle tente de réagir encore une fois via Perišić qui tombe sur un Szczęsny de gala (70), l’équipe de Spalletti a laissé passer sa chance et se prépare à souffrir. Dans le temps additionnel, la bande de Škriniar n’est pas loin de couler lorsque sur un centre de CR7, le jeune Pereira manque de crucifier Handanović et tout San Siro au passage (90). Un moindre mal pour cette Inter qui résiste au champion, mais qui aurait pu espérer mieux après ce premier acte plein.