La Juve enguirlande la Roma

Après avoir ouvert le score par Mandžukić, la Vieille Dame a verrouillé les portes de sa défense et jeté les clés par-dessus bord, pour étouffer une Roma courageuse, mais trop limitée offensivement.

Le phare d'Alex Sandro

Olsen, deux miracles pour rien

Juventus (4-3-1-2) :Szczęsny- De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić (Can, 71e), Matuidi - Dybala (Douglas Costa, 80e) - Mandžukić, Ronaldo. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



AS Roma (4-2-3-1) :Olsen - Santon, Manolas, Fazio, Kolarov - Cristante, Nzonzi (Džeko, 80e) - Under (Perotti, 71e), Zaniolo, Florenzi (Kluivert, 45e) - Schick. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

C'est un scénario qu'elle a déjà écrit mille fois. Ouvrir le score, puis gérer son avance. Contrôler, sans laisser ni ouverture, ni espoir de retour à un adversaire qui finit mentalement lessivé. Une histoire vieille comme la Juventus , que la Vieille Dame a conté une fois de plus ce samedi soir, à une Roma globalement impuissante sur la pelouse de l'Allianz Stadium.Lancée comme une balle, la Vieille Dame place ses mimines blanc et noir autour de la gorge de la Louve d'entrée de jeu. Et resserre une première fois son étreinte quand une frappe de 30 mètres revient dans les pieds de Sandro . Le Brésilien allume, mais Olsen a la pogne sure et dévie superbement la tentative du. Pas découragé, le latéralcontinue de canarder la cage, mais ses tentatives se heurtent tour à tour à la vigilance du portier suédois, puis aux pieds voire aux mollets qui traînent pour dévier ses flèches du gauche. Recroquevillée au fond de sa tanière, la Louve ne peut dès lors plus que souffrir en silence. Et craque, inévitablement. De Sciglio balance un long centre dans la nuit turinoise, et Mandžukić se régale de la passivité de Santon pour avaler tout cru le premier pion de la soirée, d'une tête imparable (35).Asphyxiée en première période, la Roma gobe enfin un peu d'air après la pause, mais toujours sans se créer d'occasion nette. Tout le contraire de la Vieille Dame, alors que Ronaldo , de la tête, puis d'une déviation sur corner, incendie la défense adverse. Laquelle ne doit son salut qu'à deux parades de grande classe d'Olsen. Lesont pourtant de plus en plus la balle entre les pieds, mais s'empalent vague après vague sur le mur piémontais. Les entrées successives de Perotti et surtout dumaison, Edin Džeko, n'y changeront rien : la Louve doit une fois de plus incliner le museau face au leader, qui, malgré l'annulation d'un second pion inscrit par Douglas Costa à la suite d'une faute préalable de Matuidi, va passer un Noël idéal. Après 17 journées de championnat, lesd'Allegri ont pris 49 points sur 51 possibles en Serie A. Bluffant, et terrifiant à la fois.