La Juve enfonce la Lazio

Ligotée par une Lazio sereine sur ses bases arrière avant la pause, la Vieille Dame a fait péter le blindage laziale en seconde période grâce à un nouveau doublé signé Cristiano Ronaldo (2-1).



Catenaccio sauce Lazio

Ronaldo, arme ultime

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Ramsey (Matuidi, 57e), Bentancur, Rabiot - Douglas Costa (Danilo, 57e), Dybala (Rugani, 89e), Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.



SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, Luiz Felipe , Acerbi - Lazzari, Milinković, Cataldi (A.Anderson, 75e), Parolo, D.Anderson (Vavro, 67e) - Caicedo (Adekanye, 67e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Les lecteurs avertis le savent. Parfois, il n'y a pas besoin de finir le dernier chapitre pour connaître le bout de l'histoire. À quatre journées de la conclusion de la Serie A, la Juventus de Maurizio Sarri compte désormais huit points d'avance sur son actuel dauphin, l'Inter. Un grand écart que lesn'arriveront sûrement pas à combler et synonyme de nouveaupour les. Un gouffre comptable que la Juve a creusé aux forceps ce lundi, en mettant au pas une Lazio belliqueuse, mais domptée avec autorité par des Piémontais portés par leurs individualités.Ravagée par les blessures, la Lazio commence le match sur des béquilles, mais joue bien les équilibristes. Pour contenir les, les Ciel et Blanc ont garé leur bagnole devant les seize mètres de Strakosha et suivent un plan de route simple, mais remarquablement efficace. Défensivement, Acerbi et Luiz Felipe s'emparent des clés du camion en pilotant la manœuvre derrière, quand Cataldi et Milinković Savić balancent de longues ouvertures travaillées dans la profondeur, vers Immobile et Caicedo. Compacte, verticale, cette Lazio-là, même diminuée, sait encore ce qu'elle fait, et Caicedo, subtilement servi par Immobile, doit forcer Bonucci à détourner in extremis un tir à bout portant.De son côté, la Vieille Dame répond par une chorégraphie offensive brouillonne et prévisible, la java tristeétant seulement rehaussée par les arabesques techniques de Dybala. Alex Sandro ne s'en formalise pas et fout quand même les chocottes à la défenseen catapultant une tête sur le poteau romain. Et ensuite ? Plus grand-chose. La Lazio se barricade malicieusement dans son bunker, sort épisodiquement le museau pour gicler en contre, et Immobile, d'une frappe sèche à l'entrée de la surface, trouve même le poteau de Szczęsny. Une grosse alerte pour les, désormais en manque cruel de munitions pour entamer le blindage desPour trouver une faille dans la cuirasse romaine, la Juve, pas affolée, se contente d'affûter ses meilleurs lames à la pause. Dybala porte le premier coup d'estoc en cisaillant la défenseà coups de feintes de frappes, avant de forcer Strakosha à détourner son tir enchaîné. Mais la Juve va définitivement fracasser l'armureen dégainant son arme ultime, son marteau de guerre, Cristiano Ronaldo. Le Portugais, d'un tir puissant, oblige d'abord Bastos à caler une minime à l'entrée de sa surface, et transforme le penalty qui suit. L'ancien Madrilène, d'un pressing concerté avec Dybala, pousse ensuite Luiz Felipe à une grossière faute technique. De quoi permettre à l'Argentin de tracer en contre, avant de servir Ronaldo, qui n'a plus qu'à conclure face à la cage vide. En trois petites minutes, la Vieille Dame a impitoyablement rasé le rempartLa Lazio, un temps assommée, a pourtant encore du jus dans les chaussettes. Immobile réduit d'abord le score sur penalty en fin de rencontre, à la suite d'une faute grotesque de Bonucci dans la surface. Puis Szczęsny doit détourner un coup franc travaillé de Milinković Savić, pour contrarier l'égalisation adverse. Une parade salvatrice pour les, qui peuvent finalement ronronner de plaisir : à quatre journées de la fin de la Serie A, l'Inter est huit points dans le rétro, et la Vieille Dame semble plus que jamais lancée sur l'autoroute de son neuvièmede rang.