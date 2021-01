La Juve, en pantoufles, file en demi-finales

1

Juventus (4-4-2) : Buffon - Dragusin, De Ligt, Demiral (Da Graca, 83e), Frabotta (Alex Sandro, 66e) - Bernardeschi (Di Pardo, 46e), Fagioli (McKennie, 87e), Rabiot, Ramsey - Morata (Chiesa, 66e), Kulusevski. Entraîneur : Andrea Pirlo.



Spal (3-4-2-1) : Berisha - Ranieri (Sala, 46e), Vicari (Tomović, 46e), Okoli - Sernicola, Esposito (Valoti, 65e), Missiroli (Viviani, 86e), Dickmann - Seck, Brignola - Floccari (Moro, 65e). Entraîneur : Pasquale Marino.

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Favorite sur le papier, la Juventus a tenu son rang face à la SPAL, 5de Serie B. Privé de CR7 et Paulo Dybala, Álvaro Morata s'est imposé en vrai leader de l'attaque turinoise, bien épaulé par Dejan Kulusevski. L'Espagnol a allumé les premiers pétards, bien stoppés par Etrit Berisha. Le portier albanais n'a en revanche rien pu faire sur l'ouverture du score du même Álvaro Moratasur un penalty obtenu par Adrien Rabiot, validé par la VAR.Discret en début de partie, son binôme Dejan Kulusevski est peu à peu monté en température, au point de mettre le feu dans la défense de la SPAL sur le deuxième but de Gianluca Frabotta. Dominés, les pensionnaires de Serie B ont éprouvé toutes les difficultés du monde à s'approcher du but de Gigi Buffon (six frappes dont deux cadrées). La menace la plus sérieuse est venue de Sergio Floccari, qui a profité d'une erreur de relance de Merih Demiral pour faire passer un léger frisson dans le camp turinois en fin de premier acte, sans pour autant cadrer. Et dire qu'en 2013, le même Floccari, alors sous le maillot de la Lazio, avait éliminé la Juve en demi-finales de Coupe d'Italie, d'un coup de tête à la 94minute. Autre époque.Malgré les deux buts d'avance à la pause, la Vieille Dame s'est fait quelques frayeurs en seconde période. Une maîtrise parfois bancale des joueurs d'Andrea Pirlo, auteurs d'erreurs défensives et d'imprécisions techniques. En bon capitaine, l'éternel Gigi Buffon s'est montré impérial face aux tentatives de Seck, le joueur le plus remuant de l'attaque de la SPAL. Malgré une nette baisse de régime, le coaching d'Andrea Pirlo s'est avéré payant avec l'entrée de Federico Chiesa, passeur décisif sur le but du KO inscrit par Kulusevskipuis buteur en toute fin de rencontreQualifiée pour les demi-finales, la Juve y affrontera l'Inter, pour un choc qui promet.