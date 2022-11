La Juve embobine l'Inter

Souvent dominée dans le jeu, mais effrayante de réalisme, la Juve n'a eu besoin que de deux contres pour crucifier l'Inter, qui a probablement dit au revoir ce dimanche soir à ses espoirs de Scudetto (2-0).

L'Inter à l'abordage, la Juve sur le pont

L'Inter à terre

Juventus (3-5-1-1) : Szczęsny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić - Miretti (Di María, 81e) - Milik (Chiesa, 73e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Inter (3-5-2) : Onana - Škriniar (Darmian, 82e), De Vrij, Acerbi - Dumfries (Bellanova, 82e), Barella, Çalhanoğlu (Correa, 74e), Mkhitaryan (Brozović, 82e), Dimarco (Gosens, 74e) - Džeko, Lautaro. Entraîneur : Simone Inzaghi.

On ne sait pas exactement comment ça passe, mais ça passe. Rarement proactive, souvent dominée, la Juventus a pourtant remporté ce derby d'Italie en frappant sur deux de ses rares occasions. Deux contres, évidemment, venus crucifier une Inter coupable d'insuffisances criantes dans la finition.Pas de round d'observation ce dimanche soir : l'Inter attaque sabre au clair la Vieille Dame, mise en difficulté par les montées successives de Dumfries et Dimarco. Un centre du piston italien fout le boxon dans la surface dès la 5minute de jeu, permettant à Laurato Martinez d'armer une frappe canon à l'entrée de la surface. La tentative de l'Argentin échoue cependant près du poteau gauche de Szczęsny. Moins inspirée, la Juve doit vite se résoudre à abandonner la possession et à bétonner sa surface, pour s'éviter de couler. Les Piémontais réagissent seulement par à-coups, notamment grâce aux centres à répétition de Kostić. Hyper agressive au pressing, l'Inter a clairement la main, mais Dumfries - servi par un centre tir de Barella - banane complètement son face-à-face avec Szczęsny.Pas grand-chose ne change d'abord dans le second acte. La Juve s'accroche à son siège derrière, et l'Inter pousse dans tous les sens, à l'image de ce tir surpuissant de Çalhanoğlu, que Szczęsny dévie sur sa barre. Reste que si lesaboient fort, ils ne mordent pas. Contre le cours du jeu, la Juve va alors s'offrir le premier sang. Lancé en contre, Kostić fonce sur son aile gauche et trouve Rabiot, dont le tir en première intention laisse Onana impuissant. Suffisant pour briser la dynamique de l'Inter, qui semble soudainement en avoir ras le bol de défendre. Sur un corner de Kostić, Danilo pense doubler la mise, mais son tir - légèrement dévié par sa propre main - est refusé après consultation de la VAR. À deux doigts de toucher le fond, l'Inter s'accroche, mais Lautaro, complètement esseulé dans les seize mètres, tire sur Szczęsny, histoire de prolonger la foire aux vendanges des. Le raté de trop : à la réception d'un contre éclair, Fagioli peut allumer Onana et sceller le destin de la partie. Une énorme contre-performance pour l'Inter, qui peut peu ou prou direau Scudetto. La Juve, elle, retrouve de l'élan et le top 5 de la Serie A.