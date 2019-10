La Juve dévoile une collaboration avec la marque de skate Palace

À closer look at the new collaboration as Juve debut special edition Palace fourth kit, tracksuits and training wear: https://t.co/l05vZegR4d pic.twitter.com/mtAAnXkcJo — SoccerBible (@SoccerBible) October 30, 2019

Mercredi soir face au Genoa de Thiago Motta, la Juventus n'a pas joué dans son habituel et controversé maillot domicile . À la place, les hommes de Maurizio Sarri ont inauguré, par surprise, une nouvelle liquette qui a marqué le retour sur la tuniquedes rayures historiques. Un changement d'avis en cours de saison ? Pas vraiment. Ce maillot, le quatrième pour la saison 2019-2020, est le fruit d'une collaboration entre la Vieille Dame, son équipementier Adidas et la marque de skateboard londonienne Palace.En plus des maillots, shorts et chaussettes, qui reprennent et modernisent le design iconique des tuniques de la Juventus en l'habillant de touches de vert et d'orange fluo, les trois marques ont présenté un jeu de survêtements et d'équipements d'avant-match.Et ils ne devraient pas s'arrêter là. D'après la revue spécialisée, «» . Si Palace et Adidas ont déjà collaboré sur des collections communes par le passé, c'est la première fois que la marque, ou qu'une marque de skateboard, s'aventure dans le monde du football.Rien à voir avec Crystal Palace, bien sûr.