La Juve couche l'Atlético

Après une entame de match séduisante, les Juventini ont fait la course en tête, grâce à un maître coup franc de Dybala avant la pause. Avant de serrer les dents en seconde période, face à un Atlético beaucoup plus entreprenant, mais inefficace dans la surface adverse. Les Colchoneros devront attendre l'ultime journée de la phase de poules de la C1, où ils affronteront le Lokomotiv Moscou, pour éventuellement valider leur ticket pour les 1/8 de la compétition.

Le plaisir façon Paulo

De Ligt en mode sauveur, le raté de Morata

Juventus (4-3-1-2) : Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Ramsey (Bernardeschi, 63e) - Cristiano Ronaldo, Dybala (Higuain, 76e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi (Lemar, 64e) - Koke, Thomas, Herrera (Correa, 60e), Saul - Vitolo (Joao Felix, 54e), Morata. Entraîneur : Diego Simeone.

Pas une purge. Encore moins du grand spectacle. Alors que le match aller entre les deux formations avait justifié sa réputation de blockbuster (2-2), la Juve et l'Atlético ont distillé une drôle de poudre magique sur l'Allianz stadium ce mardi. Au programme, quelques pincées d'enthousiasme, une bonne dose d'ennui, et enfin un zeste bienvenue de suspense, alors que lesn'auront tenu le nul que grâce à une intervention remarquable de De Ligt sur Correa dans les derniers instants du match. Fâcheux pour l'Atlético, qui va encore devoir bien gérer son affaire lors de l'ultime journée des poules de la C1 face au Lokomotiv Moscou, pour s'assurer de voir la suite de la compétition.Pas d'ingrédient surprise au menu de la soirée : tout le monde se décide immédiatement à faire tomber les masques, les deux équipes rentrant vite dans leurs personnages respectifs. L'Atlético joue comme souvent les pères la rigueur, édifiant son blockhaus dans sa moitié de terrain, quand la Juve, déjà qualifiée pour les 1/8e, se met miraculeusement à jouer comme une équipe dont l’entraîneur est Maurizio Sarri, chose décidément trop rare depuis le début de la saison. Conséquence : Dybala virevolte entre les lignes, les redoublement de passes s’enchaînent et le flipper turinois donne le rythme d'un début de rencontre franchement enthousiasmante coté. Problème : l'instant plaisir ne dure que 15 minutes, l'Atlético reformant implacablement ses rangs et la Vieille Dame se met à faire tourner le cuir pour du beurre, sans plus jamais vraiment investir la surface madrilène. Tant pis, pour résoudre le rébus que lui oppose l'Atlético, la Vieille Dame dispose d'un certain Paulo Dybala, un type dont on n'hésitera plus à qualifier le délicat pied gauche d'orgasmique. Coincé en haut du coin gauche de la surface de réparation, l'Argentin catapulte un coup franc dans un angle impossible, dans la cage d'un Oblak complètement médusé.Inversion des courbes dans le second acte : la Juve a perdu son football et c'est l'Atlético qui se lance sabre au clair à l'assaut de la surface piémontaise. L'intensité est là, la Vieille Dame sa met à vendanger beaucoup trop de relances et Herrera et Partey s'en vont récupérer par paquets des ballons au milieu. Pas fou, Simeone a senti l'odeur du sang et fait entrer Joao Felix, Angel Correa et Lemar, pour concrétiser la domination de ses poulains. Sarri, lui, rebat ses cartes en sortant Ramsey, paumé depuis 15 minutes, pour Bernardeschi, qui se met immédiatement en évidence en tapant le poteau, après avoir signé un festival de dribbles longs.Et puis? Lesse replient de façon beaucoup plus minimaliste sur leurs bases arrières et ne devront leur victoire qu'à un énorme loupé de Morata, seul face à la cage dans le temps additionnel. Correa, servi par un extérieur soyeux de Joao Felix, aura aussi l'occasion d'égaliser, mais De Ligt, excellent de bout en bout ce mardi soir, vient couper le sifflet de l'Argentin, avant qu'il ne puisse armer son tir. Le dernier frisson d'une soirée inégale, qui accouche de deux enseignements majeurs : voilà la Juve qui attrape définitivement la première place de son groupe de C1, quand lesvont devoir assurer leur affaire lors de l'ultime journée de la phase de groupes face au Lokomotiv Moscou, pour continuer leur aventure européenne cette saison.