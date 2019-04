La Juve championne devant la Fiorentina !

En battant difficilement la Fiorentina malgré une entame plus que poussive, la Juventus a officialisé son nouveau titre de champion d'Italie. Le 35e de son histoire, et le huitième consécutif. Le roi de la Botte peut maintenant célébrer son sacre, synonyme d'hégémonie au sein de la Botte.

Deux montants pour Chiesa, deux !

Vite, on passe à la suite

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cancelo, Rugani, Bonucci, Sandro - Can, Pjanić (Bentancur, 65e), Matuidi - Cuadrado (De Sciglio, 87e), Ronaldo, Bernardeschi (Keane, 74e). Entraîneur : Allegri.



Fiorentina (4-3-2-1) : Lafont - Milenković, Pezzella, Ceccherini, Hancko - Veretout, Benassi (Santos, 72e), Dabo - Chiesa (Muriel, 66e), Mirallas (Fernandes, 81e) - Simeone. Entraîneur : Montella.

Par Florian Cadu

EN-FIN ! Après deux opportunités gâchées, la Juventus s'est enfin emparée officiellement de son 35championnat d' Italie . Son huitième d'affilée, rappelant la gigantesque hégémonie installée par les Turinois au sein de la Botte ces dernières années. Mais au fait, comment s'y sont-ils pris pour valider ce titre ?Pas de manière très jolie, non. Pas avec la manière, non plus. Pas en collant une rouste, ou en offrant de l'esthétisme pur. Mais en faisant le boulot sobrement et sérieusement, c'est-à-dire en souffrant et en battant à domicile la Fiorentina grâce à un CSC dans une rencontre compliquée. Avec une expérience qui caractérise si bien cette équipe reine d' Italie , finalement.Les choses commencent pourtant mal pour le leader de la Serie A. Diminuée par les absences (Mandžukić, Khedira, Dybala, Costa ou encore Caceres), la Juve se fait cueillir à froid par un but précoce de Milenković. Lequel exploite avec joie l'apathie de la défense locale. S'en suit alors une grosse occasion de break pour la Fiorentina , qui trouve finalement le poteau par Chiesa.Mais les Turinois s'en foutent : qu'importe la douleur, ils sont là pour prendre au minimum un point et valider leur titre. Alors, Sandro profite de sa solitude dans la surface adverse pour reprendre d'une tête plongeante le corner de Pjanić. Égalisation assez miraculeuse ? Pas grave, la Vieille Dame est championne à la pause. Et ce n'est pas Chiesa, qui touche cette fois la barre transversale, qui va déjouer ses plans.La preuve : au retour des vestiaires, Ronaldo accélère, centre fort... et Pezzella pousse la quille au fond de ses propres buts. Cruel pour des Florentins qui n'ont plus rien à jouer cette saison, mais qui n'abdiquent pas. Tomber devant le roi d'accord, mais avec les honneurs. Szczęsny doit donc s'interposer devant Chiesa, qui commence sérieusement à être dégouté par ce samedi.2-1, le score sonne bien. C'est en tout cas ce qu'estime la Vieille Dame, qui souhaite seulement soulever la coupe et fêter le trophée désormais. Et si l' Ajax a démontré le contraire le temps d'une soirée, la Juve sait encore garder un résultat - surtout sur la scène nationale - comme elle conserve incroyablement son titre année après année. Le temps file, et la Fiorentina se fait une raison. Cette nuit, les Turinois ne dormiront pas.