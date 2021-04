La Juve cale à Florence, l'Inter file vers le Scudetto

À l'Artemio-Franchi ce dimanche après-midi, la Vieille Dame loupe totalement son entame et il faut un brin de réussite à Wojciech Szczęsny pour capter (finalement tranquillement) une frappe d'Erick Pulgar contrée par Leonardo Bonucci, puis par le montant gauche du portier international polonais. Ce sourire, Szczęsny ne va pas le garder bien longtemps à la suite d'une main d'Adrien Rabiot dans sa surface sanctionnée par une délicieuse panenka de Dusan Vlahović. La Fiorentina a eu sa mi-temps, et au retour des vestiaires, un bel enroulé d'Álvaro Morataannonce que le tour desest venu. Mais fort logiquement, le score en reste là et voilà la Juve qui peut se retrouver cinquième à l'issue de cette 32journée en fonction des résultats de Naples et de l'Atalanta. Non, cette qualif' en C1 est loin d'être en poche pour les ouailles d'Andrea Pirlo.Après son nul face au Spezia Calcio en milieu de semaine, l'Inter a repris sa marche en avant vers le titre en disposant du Hellas à San Siro (1-0) sans être flamboyante. Un succès rendu possible à un quart d'heure du terme, à la suite d'une belle contre-attaque conclue par Matteo Darmian d'un plat du pied sûr qui a laissé le pauvre Marco Silvestri sur les rotules. Avec provisoirement (au moins) treize points d'avance sur leurs poursuivants à six journées de la fin, lespeuvent d'ores et déjà commencer à mettre le champagne au frais.