La Juve assure le service minimum face au Hellas

Hellas (3-4-3) : Montipò - Hien, Dawidowicz (Gunter, 78e), Ceccherini - Terracciano, Sulemana (Veloso, 65e), Hongla, Doig (Lazović, 65e) - Lasagna, Djurić (Henry, 78e), Kallon (Verdi, 72e). Entraîneur : Salvatore Bocchetti.



Juventus (3-5-2) : Perin - Danilo, Bonucci, Bremer - Kostić, Rabiot, Locatelli (Paredes, 63e), Fagioli (Miretti, 63e), Cuadrado (Sandro, 79e) - Milik, Kean (Di Maria, 69e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Et Moise redevint prophète.La Juventus s'est imposée sur la pelouse du Hellas grâce à Moise Kean ce jeudi (0-1). Un but bienvenu dans un match compliqué pour les, inoffensifs en première période, hormis un joli tir enroulé de Manuel Locatelli, détourné par Lorenzo Montipò (38). En face, le relégable ne s'est pas démonté : la demi-volée d'Ibrahim Sulemana a frôlé le montant (3), et il a fallu l'intervention de Danilo pour ôter le ballon in extremis à Milan Djurić, en position de frappe dans la surface (17).Tout proche d'offrir une passe dé à Moise Kean, un chouïa trop court (58), Adrien Rabiot est parvenu à ses fins deux minutes plus tard, son coéquipier marquant sur un tir dévié. La Juve a tremblé, et le Hellas aurait pu bénéficier de deux penalties, pour une main de Danilo dans sa surface (75) puis pour un coup de Leonardo Bonucci sur Simone Verdi (84). Alex Sandro s'est même sacrifié dans le temps additionnel en empêchant Kevin Lasagna de filer au but, écopant alors d'un carton rouge (90+2). Contre vents et marées, la Vieille Dame aligne cependant une cinquième victoire en Serie A et monte provisoirement sur le podium.Ce diable d'Allegri s'accroche à son poste.