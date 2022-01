Affaire de la sextape : La justice saisit 230 000 euros sur le compte de Benzema

103

2022 : la saison 8 de l'affaire de la sextape est lancée. L'AFP r rapporté ce jeudi que la somme de 230 000 euros avait été saisie par la justice française sur un des comptes de Karim Benzema. Le 24 novembre dernier, l'attaquant français a été reconnu coupable pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Il a par conséquent été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende . Cependant, l'attaquant du Real Madrid devait aussi payer 80 000 euros de frais de justice et 150 000 euros de préjudice moral à Mathieu Valbuena dans le cadre de l'action civile. Une décision pour laquelle Karim Benzema et son avocat Antoine Vey avaient fait appel, et ont demandé de placer les 230 000 euros sous séquestre en attendant le verdict.La défense de Mathieu Valbuena a donc eu recours à un huissier de justice afin de saisir sur un des comptes de l'attaquant des Bleus la somme réclamée. L'avocat de l'ancien joueur l'OM, Me Paul-Albert Iweins, a justifié cette action auprès de l'AFP :Cette saga s'arrêtera-t-elle avant la Covid ? Suspsense.