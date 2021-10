La JS Cambron est leader de D3

En s'imposant ce dimanche contre Woignarue (1-0), un des candidats à la montée du championnat, la JS Cambron s'installe en solide leader de D3 du district de la Somme.

Objectif champion

Par Charles Defer

Un vrai match de district avec une pelouse digne du Parc des Princes. Un football champagne digne de la boucherie charcuterie du coin. Cela n'a pas arrêté les joueurs cambronnais dans leur course à la première place. Ouverture du score par Corentin Grare, le goléador du club et véritable âme des bleus et blanc. Woignarue écopera d’un carton rouge à cause d’un coup de coude de bûcheron dans la lèvre de Florian Sannier qui repartira du stade avec la même bouche que Kim Kardashian, le joueur de Woignarue sera contraint de laisser ses coéquipiers à 10 jusqu’à la fin du match.Avec cette nouvelle victoire les hommes de Jean Louis Planquart affiche clairement leur objectif d’être champion en fin de saison et accéder à la D2. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Les dirigeants se sont donnés les moyens d’accomplir cette tâche avec le recrutement XXL d’Alan Leveque, Sullyvan Donneger qui joué en Ligue ainsi que bien d’autres joueurs de qualité. La ligue 1 a le PSG et ses stars, la D3 a Cambron et sa