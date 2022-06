La Hongrie se paye l'Angleterre

Hongrie (3-4-2-1) : Gulácsi - Lang, Orbán, A. Szalai (Vécsei, 88e) - Nego, Z. Nagy (Adam, 88e), Schäfer, A. Nagy (Styles, 83e) - Sallai (Kleinheisler, 71e), Szoboszlai (Fiola, 82e) - Á. Szalai. Entraîneur : Rossi.



Angleterre (3-4-3) : Pickford - Coady (Phillips, 71e), Walker (Stones, 62e), Maguire - Alexander-Arnold (James, 62e), Justin (Saka, 46e), Rice, Bellingham - Bowen, Mount (Grealish, 62e), Kane. Entraîneur : Southgate.

Fatigués, les Anglais.Au bout d'une saison haletante et malgré une bonne entame, les joueurs de la sélection britannique ont eu du mal à faire le spectacle sur la pelouse de la Hongrie lors de la première journée de Ligue des nations. En témoignent les chiffres observés à la mi-temps, qui n'ont comptabilisé qu'une seule et unique frappe cadrée (en quatre tentatives) en faveur des visiteurs (contre trois et six, côté locaux). Dès lors, la défaite sur la plus courte des marges des favoris n'est pas si étonnante. Pour tout dire, ce sont longtemps les Hongrois qui se sont montrés les plus dangereux.Coady a ainsi dû réaliser un sauvetage devant Szoboszlai après même pas un quart d'heure de jeu, alors que Pickford a eu du mal à repousser le tir de Nagy. Lesont ensuite réagi avec Saka, mais Gulácsi a bien détendu sa jambe pour éviter l'ouverture du score adverse. Ouverture du score qui a finalement eu lieu à l'autre extrémité du terrain, Szoboszlai convertissant un penalty sifflé en raison d'une faute de James (tout juste entré) sur Nagy. Et malgré la tête (hors cible) de Coady ou l'essai de Bowen, encore stoppé par Gulácsi, l'égalisation n'est pas venue. Kleinheisler, puis Schäfer ont même failli breaker.Que de surprises, durant ces matchs internationaux !