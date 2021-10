La Hongrie freine l'Angleterre

ngleterre (4-3-3) : Pickford - Walker, Stones, Mings, Shaw - Foden, Rice, Mount - Sterling (Henderson, 76e), Kane (Abraham, 76e, Watkins, 90e+3), Grealish (Saka, 62e). Entraîneur : Gareth Southgate.



Hongrie (3-4-2-1) : Gulácsi - Kecskés, Lang, Szalai - Nego (Bolla, 90e+3), Nagy, Schäfer (Vécsei, 79e), Nagy - Szoboszlai (Nikolić, 90e+2), Schön (Holender, 68e) - Sallai (Hahn, 79e). Entraîneur : Marco Rossi.

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur la pelouse de Wembley, l'Angleterre a été accrochée par une épineuse équipe de Hongrie (1-1), ce mardi soir.Vainqueurs de six de leurs sept matchs de qualification, les Anglais se montrent d'entrée menaçants sur un centre de Luke Shaw détournédevant Harry Kane. Malgré une supériorité évidente des, c'est bien le latéral gauche de Manchester United qui met son équipe dans la panade sur un pied trop près de la tête de Loïc Nego dans sa surface de réparation et sanctionnée d'un penalty, transformé par Roland Sallai. Une bourde gommée moins d'un quart d'heure plus tard par John Stones qui reprend avec détermination un coup franc de Phil FodenDécidément enquiquinants - la France peut en témoigner - lesrésistent aux assauts successifs des hommes de Gareth Southgate, que ce soit Stones, encore, qui vient lécher le poteau de Péter Gulácsi, ou encore Raheem Sterling et Kane, incapables de tuer la rencontre. Pire, les finalistes du dernier Euro se mettent en difficulté et frôlent la correctionnelle, mais Filip Holender manque de lucidité après un ballon perdu par Bukayo Saka. Résultat, ce nul permet à la Pologne, vainqueur de l'Albanie, de revenir à trois points de l'Angleterre qui conserve malgré tout sa place de leader dans ce groupe I des qualifications à la Coupe du monde 2022.Désormais, il ne faut plus dire « poil à gratter » , mais « vaillante Hongrie » .