La Hollande ralentie, pas les autres favoris

Contrairement à la Croatie, à l'Allemagne, à la Pologne et à l'Autriche, les Pays-Bas ont concédé le nul sur la pelouse de l'Irlande du Nord. La Slovaquie, elle, tire la gueule après avoir malmené le finaliste de la Coupe du Monde en première période.

Par Florian Cadu

Dominer sans concrétiser, est-ce frustrant ? Les Allemands ont eu quarante minutes pour réfléchir à la question, avant de répondre «» par la plume d'un Gunter auteur de l'ouverture du score sur talonnade suite à un centre de Gnabry. Auparavant, Kroos et compagnie ont longtemps eu envie d'écrire un gros «» à force de voir leurs occasions passer à côté des filets. Et sans Neuer, qui a même stoppé un penalty de Stasevich en fin de rencontre, ils auraient même pu bouffer leur stylo. Mais les locaux étaient largement plus forts que la Biélorussie, ont ensuite déroulé avec trois nouveaux pions (Goretzka, et Kroos par deux fois) et conservent leur première place. Au détriment de la Hollande...Les 23 tirs (!) de laà la pause, symboles de sa supériorité.Oui, les Allemands conservent leur première place au détriment de la Hollande. Car cette dernière n'a pas fait le boulot, sur la pelouse de l'Irlande du Nord. La faute à des éléments offensifs trop imprécis, et des joueurs défensifs trop friables. À l'image de Cillessen, pas fâché avec les erreurs ce samedi soir. Au moins, les Pays-Bas peuvent se consoler grâce au penalty adverse envoyé en tribunes par Davis à la demi-heure de jeu. Avec leur point glané, ils peuvent toujours espérer coiffer le leader de la poule au poteau.La série de quatre succès consécutifs qui s'arrête au plus mauvais moment, pour les Néerlandais.La mauvaise surprise ? Alors que les trois unités étaient importantes à accrocher, la Croatie a cru s'être fait piéger à domicile face à la Slovaquie. Laquelle a ouvert le score à la 32minute sur sa première situation, Boženík reprenant un centre de Lobotka. Pourtant, le finaliste de la dernière Coupe du Monde avait tout essayé en première période : tour à tour, Vlašić, Petković ou Perišić ont cru trouver la faille. C'était sans compter sur Dubravka, en méga forme. Sauf que dans le second acte, le portier a rapidement dû rendre les armes devant... Vlašić (praline des vingt mètres), Petković (tête sur un centre de Modrić) et Perišić (lucarne en taclant). Exaspérés, ses partenaires ont totalement abandonné quand Mak a écopé d'un deuxième carton jaune. Ouf, certains s'en sortent bien.L'écart entre la Croatie et son dauphin au classement, passé de une à cinq unités en quatre minutes chrono.Pas de problème, pour la Pologne. Lesont fait honneur à leur statut, en dominant plutôt facilement Israël sur deux corners mal repoussés. Krychowiak en a d'abord profité dès la quatrième minute, puis Piątek l'a imité peu après l'entracte. Premier rang confirmé. À noter la réduction du score anecdotique de Dabbur, en toute fin de partie.Le huitièmeobtenu par la Pologne, en neuf journées.Pas de problème, pour l'Autriche. Lesont fait honneur à leur statut, en dominant plutôt facilement la Macédoine du Nord sur deux actions mal gérées par la défense extérieure. Alaba en a d'abord profité dès la septième minute, puis Lainer l'a imité peu après l'entracte. Deuxième rang confirmé. À noter la réduction du score anecdotique de Stojanovski, en toute fin de partie.La qualification de l'Autriche pour l'Euro 2020, tout simplement.