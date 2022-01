La Guinée-Bissau s’endort contre le Soudan

RB

Au fait, elle est censée démarrer quand, cette CAN ?Un but en trois matchs. Voilà le maigre pécule dont nous avons dû nous contenter, ce mardi. Car après un Algérie-Sierra Leone fort décevant (0-0) et un Nigeria-Égypte à peine plus emballant (1-0) , la journée s’est terminée par un nul très longtemps soporifique entre le Soudan et la Guinée-Bissau (0-0). À vrai dire, il a fallu attendre le dernier quart-d’heure pour avoir droit à quelques frissons et identifier le grand bonhomme du soir : Ali-Abdallah Abu-Eshrein. Le portier soudanais a certes concédé un penalty évitable en fauchant Steve Ambri. Mais il s’est rattrapé avec brio en repoussant la tentative de Pelé (79). Et comme la reprise de Piqueti a, dans la foulée, fracassé la barre transversale, le dernier rempart des Crocodiles du Nil est resté infranchissable.Car même s’ils avaient rapidement pris les choses en mains, en témoigne leur entame de match plutôt intéressante, les Bissau-Guinéens ont peu à peu piqué du nez. Pourtant entreprenant balle au pied et disponible entre les lignes, Moreto Cassamá a perdu de son influence au fil de la rencontre, alors que Joseph Mendes pourra regretter d’avoir vu sa tête ricocher sur le poteau (16) et que Mama Baldé n’a pas eu d’occasion à se mettre sous la dent. En face, le Soudan a d’abord défendu très bas, puis est monté d’un cran après la pause, ce qui a considérablement contrarié son adversaire. À l'arrivée, ça fait donc un point dans la besace de la troupe de Burhan Tia.Pour voir la moyenne de buts augmenter, en revanche, on a bien compris qu’il faudrait patienter.Abu-Eshrein - Mustafa Elfadni, Nemer, Mustafa Karshom, Mazin Mohamedein - Abbas Omer (Musa, 90), Abdel Raman, Al Rasheed, Omer - Hamed (Nooh, 66), Khidir.Burhan Tia.Gomis - Candé, Sanganté, Mané, Encada - Nogueira, Cassamá, Pelé (Camará, 85) - Piqueti, Mendes (Mendy, 73), Baldé (Ambri, 73).Baciro Candé.