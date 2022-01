La grosse colère de Roger Schmidt (PSV) : « Donnez la coupe à l’Ajax dès maintenant »

"Give the cup to them today" ?Roger Schmidt is na het laatste fluitsignaal woest op de arbitrage.#PSVAJA pic.twitter.com/rkyHVbPWOz — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un tacle dans les règles de l’art.L'Ajax s'est imposé à Eindhoven dimanche (1-2) - une victoire cruciale pour la première place d’Eredivisie - grâce à un but controversé du Marocain Noussair Mazraoui. Selon les joueurs du PSV, le ballon était complètement sorti sur le mauvais contrôle de Daley Blind, qui se reprend ensuite et lance l’action du but. Les arbitres vidéo n'ont pas pu établir, à partir des images dont ils disposaient, si le ballon joué par le milieu de terrain ajacide était juste sur la ligne ou sorti. Comme le juge de ligne a permis au jeu de se poursuivre, le but a été maintenu., a pesté en anglais l’entraîneur du PSV Roger Schmidt au quatrième arbitre. L'Allemand a laissé entendre après coup que l'Ajax était souvent favorisé par l'arbitrage., a déclaré celui qui est à la tête desdepuis 2020. L’ancienne légende de l’Ajax Sjaak Swart a déclaré qu’il était d’accord avec Schmidt et que le titre devrait être donné au club d’Amsterdam... Mais pas pour les mêmes raisons :Vu qu’il n’y a plus de supporters en tribunes, il faut bien un peu d’animation.