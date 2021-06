La grosse boulette du gardien d'Haïti face au Canada

Canada advanced past Haiti in World Cup qualifying, helped by this remarkable own goal pic.twitter.com/wDkfFw8z4j — Guardian sport (@guardian_sport) June 16, 2021

MDR

Josué Duverger risque de se souvenir longtemps de sa rencontre face au Canada.Alors que son équipe d'Haïti affrontait le Canada d'Alphonso Davies et Jonathan David dans la nuit de mardi à mercredi en match de qualification à la Coupe du monde 2022, le jeune gardien de 21 ans a réalisé une jolie bourde.À un moment où le score est encore de 0-0 et qu'Haïti pouvait toujours croire à une qualification (les Grenadiers se sont inclinés 1-0 au match aller), le gardien Josué Duverger réceptionne une passe a priori anodine de son milieu Kevin Lafrance. S'ensuivent alors deux dégagements manqués du portier haïtien, sans doute perturbé par le pressing de Jonathan David, et un ballon qui finit sa route au fond des filets à la surprise générale.Score final, 3-0, et un cœur brisé.