La grève des joueurs colombiens suspendue avant même qu'elle n'ait lieu

Les petits arrangements en Colombie.La semaine dernière, le syndicat des joueurs professionnels colombiens (ACOLFUTPRO) avait annoncé un préavis de grève pour le week-end des 2 et 3 novembre prochain. Pourtant, ce même syndicat annonce faire marche arrière et cela pour différentes raison. L'ACOLFUTPRO estime en effet qu’avec cette décision, l’ensemble des joueurs démontrent leur volonté de trouver une issue positive en vue de la réunion du 1novembre prochain entre toutes les instances du football colombien et le ministère du Travail.Les doléances des joueurs de la Liga Àguila reposaient avant tout sur un allégement du calendrier, des périodes de repos de minimum 72 heures entre les rencontres et une harmonisation du statut de joueur. Selon le médiala grève a été annulée notamment à cause de menaces de licenciements de la part des présidents de clubs envers leurs propres joueurs, mais aussi par la décision de la ligue colombienne d’avancer la dernière journée de championnat au 28 et 29 octobre soit trois jours avant la date prévue de grève. Habile !Les joueurs, ces prolétaires du football.