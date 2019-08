La grande histoire du FC Lidl

« Le FC Lidl, c'est le plus grand terrain de Liège. C’est là-bas que ça a commencé. On a eu une enfance dure, mais bien. »

Confort moderne, crochets courts et croquette

« 8000 francs belges, ça représentait deux mois de frigo pour une famille. Beaucoup d'enfants du quartier ont joué dans de petits clubs aux alentours. À l'époque, le Standard était réservé aux fils à papa. »

Conduite de balle avec la semelle

« C'était mythique. Le meilleur endroit du pays pour le foot de rue. Il y avait des talents pas croyables, des gars sortis de nulle part. Pas de règles, que du foot. Ça en inventait tout le temps, c'était LE rendez-vous. »

« Je ne manque jamais une occasion de rappeler à Axel Witsel que sa conduite de balle avec la semelle, c'est à Droixhe qu'il l'a apprise. »

Dôme grillagé et Smartphone

« Carcela et Benteke, c'est bien, mais c'est loin. Moi, mon gars, c'est Messi. Je le vois jouer toutes les semaines. »

« Il y a de plus en plus de jeunes d'ici qui cherchent du sponsoring afin de louer des salles, payer des maillots et le flocage, des arbitres et s'inscrire dans un championnat à la Ligue. Il est peut-être là, l'avenir du foot de rue. »

» Joseph Olongo, 30 ans, n'a pas à fouiller trop loin dans sa mémoire pour retrouver les traces des matchs disputés sur ce terrain bariolé à ciel ouvert : il en porte les stigmates sur son corps. Comme des centaines d'enfants, le cousin de Christian Benteke a passé des après-midi ici, à taper le ballon à l'ombre des grandes tours de Droixhe, un quartier excentré de Liège. À cause des teintes jaunes et bleues qui ornent la palissade et de la proximité d'un supermarché de la célèbre enseigne discount, à quelques encablures de là, les gamins du coin ont vite baptisé l’aire de jeu en « FC Lidl » , au début des années 2000. Le nom est passé à la postérité, eu égard à ceux qui l'ont fréquenté. Christian Bentenke, donc (32 sélections chez les Diables), mais aussi Mehdi Carcela (29 ans, international marocain) et Zakaria Bakkali (23 ans, formé au PSV Eindhoven, international belge à 17 ans) ont grandi là, dans ce quartier réputé «» .Kevin Mirallas, Nacer Chadli, Jonathan Legear ou Axel Witsel, tous originaires de la Cité ardente, ont pris les transports pour venir y défier la crème de Droixhe. «» , clame Mehdi Carcela. Même Marouane Fellaini s’est déplacé pour martyriser la gonfle pendant ses années de formation au Standard. «, assure Benteke, dans le documentaire» Alors qu’il habite un peu plus loin, à Vottem, Witsel dort chez les Carcela quand il vient s'encanailler à Droixhe. «"Qu'est-ce qu'il fait là ?""T'inquiète."» , retrace « Big Ben » . L’actuel milieu de Dortmund détonne dans cet univers. Joseph Olongo : «Au commencement, Droixhe pouvait s'apparenter au rêve d'un architecte candide et habité. «» , promettait Edmond Leburton, le Premier ministre, en 1958. Pendant deux décennies, les classes moyennes vont se ruer vers ces 1800 logements inspirés par Le Corbusier qui proposent le confort moderne de l'époque (chauffage central, salle de bains, cuisine équipée, terrasse) et des infrastructures idoines (commerces, crèches, écoles, plaines de jeux). Au cœur de la cité, des espaces verts scindent le territoire en deux parties. Côté Meuse, six immeubles sont alignés en rangs d'oignon avec, en tête de gondole, la bien nommée tour du Match (qui doit son nom à une alimentation générale éponyme du rez-de-chaussée) surplombe toute la ville du haut de ses 28 étages. Du côté de l'avenue de la Croix-Rouge, la ville de Liège a fait détruire entre 2009 et 2015 toutes les tours à cause de l'amiante et pour «» , qui n'avait plus rien d'idyllique. Comme ailleurs, la fin des Trente Glorieuses, la crise, le chômage ont transformé le lieu. Droixhe s'est paupérisé.En 1994, quand le Standard de Liège repère Mehdi Carcela à l'âge de 5 ans, ses parents doivent se délester de 8000 francs belges (200 euros) pour s’acquitter du prix de la licence. Francesco, son père, rêve au mieux pour lui d'une carrière en troisième division, qu'il en fasse un métier. Il multiplie les brocantes afin de pouvoir suivre., dit-il.» Son deuxième fils n'aura pas la chance de jouer en club, faute de moyens. «» , soutient Mustapha, 33 ans, un ami de la famille Carcela. Celui que ses potes appellent « Carcelinho » va façonner sa technique subtile et ses crochets courts sur l'asphalte du FC Lidl, loin de l'Académie Robert Louis-Dreyfus, la pépinière du Standard. «"l'arène", poursuit Mustapha.» Avant l'apparition du FC Lidl, le foot de rue prospérait de façon anarchique aux quatre coins de la cité. «, avance Kismet Eris, ancien éducateur du quartier, devenu un agent de joueurs majeurs en Belgique.Au changement de siècle, le FC Lidl devient un inframonde, connu et pratiqué des seuls gamins, à la sortie de l'école, après 15h.Les plus petits doivent céder la place aux plus âgés, le droit du plus fort - comme partout. «» , rappelle Nabil Taibi, président du comité de quartier, qui fait le lien entre les habitants et les autorités locales. L'international haïtien Réginal Goreux, formé au Standard, venait y voir jouer ses potes. «» , s'emballe-t-il.Parfois, des éducateurs ou des entraîneurs du Standard se glissent furtivement parmi les spectateurs pour assister à une débauche d'entrechats et d'exploits individuels., relate Tony Rosset, l'entraîneur des U14 des Rouches.» Comme ailleurs, on joue évidemment beaucoup avec la semelle. «» , prolonge Mustapha. On invente des dribbles même pas inscrits au répertoire, qu'on oublie dans la foulée ou qu'on travaille à l'infini, comme ce jour où Zakaria Bakkali, aujourd'hui à Anderlecht après s’être un peu perdu en Espagne (Valence, La Corogne) a rendu fou un adversaire. «» , témoigne l’éducateur devenu agent Kismet Eris.Aujourd'hui, le terrain du FC Lidl est presque à l'abandon. Les couleurs ont pâli, le bleu a entièrement disparu.Comme un symbole, même l’hypermarché éponyme a été détruit pour faire place au tramway qui doit relier Droixhe au centre-ville liégeois. À une bonne centaine de mètres de ces vestiges, se tient le nouvel « Agora space » , un terrain multi-sports en gazon artificiel avec un toit et de l'éclairage. «» , soupire Nabil Taibi. De loin, ce dôme grillagé ressemble à une cage de MMA. De près, il faut appuyer sa tête pour voir le match entre les grilles. Comme si le message subliminal des architectes consistait à dire qu'il vaut mieux pratiquer qu'observer. Ici, désormais, point de maillots des anciennes gloires locales, mais des vareuses du Real, du Barça ou de Chelsea. «» , conte Hagirman, 15 ans, maillot du club catalan sur les épaules. À l'intérieur de la cage, ça hurle, ça braille, ça crie. Dans ce 4x4 foutraque, chacun veut dribbler toute l'équipe adverse à lui tout seul et on effectue des passes à contrecœur. «» , glisse Aymar (12 ans) qui joue au futsal et au « mini-foot » , mais pas en club.Les plus anciens regrettent le football plus « roots » , plus sauvage du FC Lidl et l'irruption de la technologie dans la vie quotidienne.» , réprouve Kismet Eris. Un des effets retard de cette hyper connexion pousse néanmoins les ados de Droixhe à quitter la cité pour aller louer des salles un peu partout à Liège ou dans les villes adjacentes pour jouer au street. «» , développe Nabil Taibi. En attendant, Droixhe se délaisse peu à peu de son image de quartier difficile, même si de temps à autre, un fait divers vient rappeler que rien n'est acquis. Mehdi Carcela racontait il y a quelques années dansque «» Pourtant, Benteke, Bakkali et lui ont montré à tous que le rêve est parfois à portée de main. «(Benteke)Match of the day."nous"» , s'électrise Joseph Olongo. À Droixhe aussi, la réalité peut dépasser les songes les plus dingues.