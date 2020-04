C'était les garçons bouchers du SC Bastia...

Intertoto, « mongolien » et Michèle Alliot-Marie

« En début de match, Anderson part seul au but et se fait cisailler. Un attentat. Les mecs étaient limite surpris que l’arbitre siffle faute. »



Cyril Rool avec France 1998 ?

« Ne nous laissons plus marcher dessus par des équipes venues de Gaule. »



Voiture de loc’ et pay-per-view

« C’est simple, quand on dépassait les 10 000 spectateurs à Furiani, on perdait jamais. »



Plastiquage, Les Grandes Gueules et Nouvelles Frontières

Jean-Louis Campora, historique président de l’AS Monaco, mais chirurgien dans le civil, voit juste, avant même les examens médicaux. Le diagnostic vise son joueur Éric Di Meco. Un peu plus tôt dans la soirée de ce 26 novembre 1994, le latéral gauche de l’ASM expérimente l’ambiance du stade Armand-Cesari de Furiani à sa manière : en encaissant un coup de boule du milieu de terrain bastiais Laurent Moracchini, peu avant la mi-temps, au cours d’une échauffourée devenue légendaire. Alors que Monaco mène tranquillement 2-0, Antoine de Pandis, l’arbitre de la rencontre, qui a déjà donné un penalty aux joueurs de la Principauté en début de match, refuse la réalisation du buteur maison Anto Drobnjak, signalé hors jeu. C’en est trop. Les joueurs d’Antonetti se mettent à courser l’homme en noir. Un supporter enjambe l’ersatz de grillage de la tribune provisoirement homologuée et pénètre sur la pelouse. Il est imité par un autre. Puis deux. Puis dix. Un notable local invité en tribune d’honneur fait de même et profite du boxon ambiant pour venir en coller une au délégué du match. Tout ça alors qu’avant la rencontre, des tracts distribués à l’entrée du stade annonçaient la couleur :On joue la 43minute, et la 44ne se disputera qu’une demi-heure plus tard. Entre-temps, les visiteurs, coachés par Jean-Luc Ettori, se sont réfugiés dans les vestiaires., se rappelle l’ex-Monégasque Mickaël Madar.Un souvenir qui tranche avec le point de vue des locaux :, témoigne Anthony Luciani, ancien leader de la Testa Mora, association d’ultras bastiais dissoute en 2004 à la suite de l’affaire Chimbonda. Peu importe que Bastia ait par la suite perdu la rencontre sur tapis vert, il retient surtout que 8 500 supporters ont mis le feu comme s’ils étaient 50 000, au cours d’une rencontre où les joueurs du Sporting se sont montrés dignes de leurs ancêtres : Pierre Bianconi, Paul Marchioni ou encore Charles Orlanducci.La violence ? Quelle violence ? Ici, on préfère parler de caractère."Oh, il va pas venir faire la loi ici, hein !", se rappelle l’ancien ultra. La journée suivante, Bastia terminera la rencontre à dix, après l’expulsion de Mamadou Faye... dès la deuxième minute de jeu. Et Moracchini ? Il s’excusera, plaidera coupable, purgera cinq matchs de suspension... pour mieux récidiver. Un mois à peine après son retour sur les pelouses, il assène un nouveau coup de tronche à Coco Michel lors d’un quart de Coupe de la Ligue contre Guingamp.Bastia vient tout juste de remonter en Ligue 1, mais, en à peine six mois, a donné un avant-goût de ce à quoi va ressembler sa décennie dans l’élite : des gros tacles, des échauffourées, des envahissements de terrain et des victoires à domicile. Le tout en adressant un bon gros doigt d’honneur à la loi Alliot-Marie, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, censée durcir les sanctions relatives à la violence dans les stades et votée un an plus tôt., note rétrospectivement Frédéric Antonetti, le coach emblématique.Entre 1994 et 2004, le club corse aura donc rassemblé en son sein les plus grands poètes que comptait la Ligue 1 de l’époque. Cyril Rool, Cyril Jeunechamp, Piotr Swierczewski, Patrick Moreau, Fred Mendy, Laurent Casanova, Franck Jurietti, Patrick Valéry, Sébastien Pérez... Une sorte de Sidaction du carton rouge.rigole aujourd’hui Laurent Moracchini, joueur du Sporting de 1988 à 1997., nuance toutefois Antonetti, à la barre du SCB sept ans durant. Il n’empêche que les faits sont là : entre 1996 et 1999, le Sporting terminera trois saisons de suite à la dernière place du classement du fair-play cher à la LFP. Mieux, en 1999, l’équipe affiche un total de 17 cartons rouges pour 34 matchs disputés. Une belle moyenne. Sa? Assurément un déplacement à Nantes en décembre 1998, terminé avec quatre expulsions au compteur, dont trois rouges directs. Même Antonetti aura un jour droit à ses trois mois de suspension, avoue Patrick Valéry, qui a ponctué sa première saison en Corse avec 19 biscottes.Éphémère pensionnaire du club, l’Écossais Jamie Fullarton avait suscité la curiosité des médias de son pays. À la fin d’un match auquel il était venu assister dans le cadre d’un reportage, un journalistese tourne, interloqué, vers ses confrères de la PQR en tribune de presse :Attaquant volontaire, mais guère adroit, Ousmane Soumah accède au statut de légende locale grâce à un but qu’il ne peut célébrer : face aux Suédois de Halmstad en finale de Coupe Intertoto, il égalise d’une tête plongeante, mais se fracture les cervicales sur l’action. Résultat ? Une sortie sur civière, sous les acclamations de la foule.Dans un contexte où le dépassement de soi vaut plus que tout, c’est peu dire que l’adageprend toute sa signification sur l’Île de Beauté. Malheur à celui qui, par souci de confort, se passait par exemple de protège-tibias., ironise l’ex-buteur Frédéric Née., appuie Fred Antonetti.Le scénario est alors souvent le même : un petit match de fin de séance entre deux équipes où se disputent un coup à boire et une place de titulaire le week-end, un premier contact rugueux, une riposte, et un dernier tampon avant le traditionnel front contre front. Mais là où tout le monde irait séparer les deux protagonistes, Antonetti choisit d’opter pour la posture de l’arbitre de hockey., se souvient Patrick Valéry. Plus petit budget du championnat de l’époque avec cinq millions d’euros à peine, le Sporting compense son manque de moyens par son identité, faite d’agressivité, de dialecte local sur le terrain, mais aussi et surtout de solidarité. Un constat que dresse également l’ancien attaquant Pierre-Yves André :"À la première faute d’Abardonado, je veux voir toute l’équipe foncer comme un seul homme sur lui pour lui mettre la pression et lui dire d’y aller mollo."Où l’on aborde une autre facette de cette équipe rugueuse, la fameuse intimidation. Celle qui fait dire à Frédéric Antonetti queDans une enceinte faite de bric et de broc, qui se remet à peine de la catastrophe de Furiani de 1992 (en demi-finales de Coupe de France, une structure métallique montée à la va-vite pour augmenter la capacité du stade s’est effondrée, causant la mort de dix-huit personnes), avec des bungalows en guise de vestiaires et des barbelés, et qui crache duà n’en plus finir, toutes les conditions sont alors réunies pour faire d’Armand-Cesari un endroit où il ne fait pas bon être visiteur., explique Moracchini. Conséquence, une fâcheuse tendance pour les talents adverses à perdre leur football le temps d’un match, quand ils ne déclinent pas carrément l’invitation., avance l’ancien gardien Éric Durand. Forcément, quand en face se dresse une armée de tâcherons sublimée par des vrais joueurs de ballon –, selon Antonetti –, il n’est pas étonnant que cette dernière prenne des points. C’est simple, entre 1994 et 2004, le SCB n’a perdu que 39 matchs de championnat à Furiani en 180 rencontres ! Peu importe donc si, à l’extérieur, les arbitres compensent en dégainant plus facilement les cartons qu’ils n’ont pas osé brandir à Furiani. Ou si certains de ses joueurs, Rool en tête,, comme le souligne Antonetti. À trois reprises durant cette période, le Sporting Club de Bastia se hisse en Coupe Intertoto, que le club remporte une fois, grâce à une stratégie de recrutement basée sur la relance de joueurs revanchards et d’espoirs venus d’étages inférieurs.À cette proximité affichée sur le terrain s’ajoute le fait que les mecs se côtoient à la ville et ont le sentiment de jouer pour. Mais, s’il arrive parfois que certains groupes se lient d’amitié dans la biture, à Bastia, l’esprit de camaraderie se veut avant tout familial., rappelle Sébastien Pérez. Alors que l’on est en plein âge d’or du pay-per-view, les femmes de joueurs mettent à profit les matchs à l’extérieur de leurs conjoints pour se retrouver devant la télé. Les joueurs, eux, traînent avec la population locale comme l’on se rend au bistrot du village.abonde Yann Lachuer. Un état d’esprit amical incarné par le président François Nicolaï – gérant d’une petite entreprise de BTP au niveau local – et cultivé hors du terrain., détaille Louis Rovere, chargé de la prise en charge logistique des hommes en noir., confirme l’ex-arbitre international Alain Sars. Une dernière preuve ? Malgré sa course poursuite avec les joueurs bastiais et le torrent d’insultes reçu lors du Bastia-Monaco de 1994, Antoine de Pandis est resté boire une coupe de champagne en compagnie des dirigeants au coup de sifflet final, pendant qu’à quelques mètres, en salle de presse, les Monégasques servent aux médias le discours entonné par presque tous les adversaires passés par là :Une rengaine à laquelle les dirigeants locaux répondent par une autre rengaine –– dès que les cartons pleuvent. Assez cocasse quand on sait que le boss de la commission de discipline de l’époque, Jacques Riolacci, était corse.enrage encore l’ex-ultra Anthony Luciani.Le fameux refrain de la Corse contre le reste du monde. Il faut dire que la tension entre l’île etétait alors à son paroxysme : FLNC plus influent que jamais, affaire de la paillote, sans parler de la partie de cache-cache à grande échelle entre Yvan Colonna et le ministère de l’Intérieur. Malgré lui, le Sporting alimente les fantasmes et attise les amalgames., plaide Antonetti.Reste que si le club n’a jamais voulu politiser le football en surface – son organigramme officiel a toujours été plutôt clean –, dans les faits, il était dur de faire abstraction de ce qu’on appelle le « milieu » ., dévoile un ancien joueur. De par ce qu’il représente sur l’île, le Sporting est devenu un enjeu politique, pour toute mouvance.Ironie de l’histoire, l’aventure sportive de ce Bastia, en proie à de sérieuses difficultés financières, se ponctue par une descente à l’étage inférieur en 2005, un an après l’arrestation du militant nationaliste Charles Pieri. Une affaire à la suite de laquelle François Nicolaï est amené à comparaître au tribunal, avec une vingtaine d’autres prévenus. Bien qu’il ait revu sa version une fois à la barre, devant les enquêteurs, l’ex-président aurait apparemment déclaré :Jacques Maillot, lui, ne fera pas machine arrière dans ses déclarations. Le pensionnaire des, sur RMC, garde en effet un souvenir amer de l’époque où sa société, Nouvelles Frontières, s’affichait en gros sur le poitrail de Bruno Rodríguez, Moravcik et consorts. Maillot le dit lui-même, il n’a, et, avant les années 1990, le voyagiste, pourtant créé en 1967, ne s’était jamais livré à des activités de sponsoring. Seulement, alors qu’il commençait à sérieusement développer son offre en Corse, six agences Nouvelles Frontières sont plastiquées entre mai 1993 et janvier 1994, dont deux sur l’île. Trois des attentats sont alors revendiqués par le FLNC. Pour continuer à exploiter le potentiel touristique local, l’homme d’affaires est sommé de se soumettre à l’impôt révolutionnaire., ajoute Maillot. La paix, mais aussi le droit d’associer son image à une équipe qui savait se sublimer.Un raisonnement qui peut aussi bien coller à ce qu’était en réalité cette équipe, comme le résume Madar :Ce n’est pas Monsieur de Pandis qui dira le contraire.