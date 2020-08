Quand le Miroir du Football essayait de révolutionner la presse foot

Miroir, mon beau Miroir

« C’est un journal où, pendant 16 ans, les journalistes ont eu une liberté d’action absolument complète »

Pas de chauvinisme !

Du recrutement chez les lecteurs

« Si vous recherchez dans nos pages matière à satisfaire l’orgueil nationaliste, l’esprit de clocher ou le culte commercial de la vedette… Ne poursuivez pas votre lecture ! »

La « guérilla » idéologique contre L’Équipe et France Football

« Il y avait une « guérilla » idéologique entre le Miroir du Football et notre groupe. Enfin, c’était surtout le Miroir qui s’acharnait à dénigrer ce qui ne cadrait pas avec ses convictions du jeu. »

Miroir brisé

« Ce qu’ils veulent, c’est de l’enthousiasme ; c’est le style "Salut les copains !", comme l’ont compris des commerçants avisés dont les tirages font rêver ceux qui se prennent pour des patrons de presse. »

Une marée verte et un naufrage

Par Adrien Candau et Florian Lefèvre

propos recueillis par AC et FL, sauf mentions.



(1) Extrait de l’article « Pourquoi la priorité au physique ? » paru dans le Miroir en avril 1972 : « Le vrai football est un art où l’effort physique indispensable s’exprime efficacement dans la joie du jeu. »



(2) À la question du journal France Soir, le 12 octobre 1971 : « Pensez-vous que le football ne pourra s’élever au premier plan ? » Boulogne répond : « C’est une certitude. Aucun sport, chez nous, n’a la moindre chance d’accéder au premier plan. Encore moins le football qui n’est pas aidé. »





Adolescent, Christian Gourcuff n’avait pas besoin de demander à ses parents de vider le PEL familial pour souscrire à Téléfoot, Canal+, beIN Sports, RMC Sport et Eurosport. Évidemment, dans les années 60, toutes ces chaînes n’existaient pas encore. À l’époque, le championnat de France à la télévision était même aussi rare que des victoires tricolores en Coupe d’Europe. Alors, à défaut de pouvoir regarder du football régulièrement, l’actuel coach du FC Nantes fantasmait en lisant le, dont il souscrit un abonnement à l’âge de 13 ans. Quand survient la Coupe du monde 1970 au Mexique, qu’importe si l’équipe de France n’est pas qualifiée, le Breton n’a d’yeux que pour ladu Roi Pelé. Il ne l’a encore presque jamais vue jouer, mais il la connaît pourtant par coeur, grâce à son magazine favori. «Cité en référence par Christian Gourcuff, mais aussi Claude le Roy, Marius Trésor, Jean-Marc Furlan, Gervais Martel, et bien d’autres passionnés de football qui l’ont eu entre les mains, entre 1960 à 1976, lea conquis quelque 40 à 50 000 lecteurs réguliers ; le quart de son tirage étant diffusé en dehors de la France. Il était «» souligne son rédacteur en chef emblématique, Francois Thébaud, invité sur le plateau d’Apostrophes en 1982 . «» , assure le bonhomme face à Jacques Thibert, rédacteur en chef de, un adversaire duRetour à la genèse de l’histoire, dans les années 50. Une décennie qui fait la part belle au football spectacle avec des équipes mémorables comme le Real Madrid de Di Stéfano, le Stade de Reims de Kopa, la Hongrie, le Brésil, la France… La Coupe des clubs champions est créée, des grands stades sortent de terre, le nombre de licenciés grimpe. Bref, un véritable élan populaire enfle pour le ballon rond. Dans les bureaux de, un magazine hebdomadaire de sport dont la maison d’édition, les Éditions J, est proche du Parti communiste, le journaliste François Thébaud (qui n’a pas sa carte au PCF) milite auprès de sa direction. Il veut créer un journal exclusivement consacré au football, qu’il entend bien démarquer rapidement de la concurrence. À vrai dire, le journaliste n’est pas un aficionado deet» , dézinguera Thébaud dans son livre, publié en 1982. Lui ambitionne de créer un journal qui traiterait du football sans préférence nationale et analyserait le jeu en profondeur, de la France à la Russie, de l’Afrique du Nord à l’Amérique du Sud.Dans un premier temps, sa direction n’est cependant pas convaincue par la viabilité d’un canard sur le football. Le directeur du journal Maurice Vidal est sceptique, mais il accepte de lancer un hors-série deconsacré à Raymond Kopa, avant le Mondial 58. Puis un deuxième, retraçant « l’épopée suédoise » des Bleus, seulement battus par le Brésil en demi-finale. Pour la première fois, on voit apparaître, sur fond bleu, le titre «» . Un troisième hors-série raconte «» l’année suivante. Puis un quatrième, titré «» en couverture, à l’occasion du championnat sud-américain - l’ancienne formule de la Copa América - en Argentine. Signé Thébaud, le reportage à Buenos Aires est auréolé du prix Martini 1959 récompensant le meilleur article sportif de l’année et décerné par le syndicat des journalistes français.Encore trois numéros test, et ledevient un journal mensuel en janvier 1960. Dans les colonnes du numéro 1, l'édito-programme de Thebaud met les choses au clair : «Miroir du FootballFrançois Thébaud, Francis Le Goulven, Faouzi Mahjoub et Jean Boully forment alors le noyau d’une rédaction complétée par des pigistes. Loïc Bervas a été l’un d’eux, mais avant tout un fidèle lecteur du. Un jour, il adresse au courrier des lecteurs un article critique à l’égard du président de la FFF, Fernand Sastre. «, rembobine Bervas…» Un processus de recrutement iconoclaste, à l’image de ce que l’on retrouve dans les 40 pages du magazine, qui devient bi-mensuel en 1971. Lepense le ballon différemment et fait de sa singularité le premier argument de son succès, comme l’explique Bervas : «Le fil conducteur duaura ainsi été la promotion du sport roi comme une discipline avant tout collective, offensive et créative, avec l’idée très arrêtée que cette manière de jouer correspondrait à l’expression du jeu la plus pure. Le journal n’hésite pas à employer le terme de «, en opposition au « verrou » , le jeu basé prioritairement sur une défense solide. «Miroir, estime Bervas.On fait 1-0 ça suffit, il faut défendre et chercher le contreParce qu’il incarne cette ligne autoritaire et qu’il dévalorise dans la presse les joueurs françaisalors même qu’il est censé les faire progresser, Georges Boulogne (sélectionneur national de 1969 à 1973, puis DTN de la fédération, de 1970 à 1982) devient le grand adversaire idéologique du. Le second est Jacques Ferran, le rédacteur en chef de. «Miroir du Football, confirme Philippe Tournon, qui signait àà l'époque.guérillaMiroir du FootballMiroirCette conception sans concession du beau jeu - ou du «» - est longuement détaillée, argumentée et théorisée dans le magazine, qui se structure rapidement autour de rubriques emblématiques. Thébaud et le journaliste Pierre Lameignère, un ancien joueur pro au RC Paris, multiplient notamment les articles louant le centre en retrait, le corner indirect et les combinaisons au sol et critiquent le recours abusif au jeu long. Leose même une critique des médias, très avant-gardiste pour l’époque, avec sa rubrique intitulée « le temps des girouettes » . «, reprend Bervas.c’étaient des petits garçons» Autre originalité du magazine, il s'intéresse au football amateur, en valorisant des équipes qui tentent de mettre en application ses principes de jeu : «MiroirEnfin, le titre se distingue par son traitement approfondi du football international. Lecomprend par exemple une double page centrée sur le football belge : «(entraîneur des Mauves de 1960 à 1966 puis de 1970 à 1971, NDLR), déroule Bervas,» Mais c’est le football sud-américain qui a le plus souvent les faveurs du magazine, le Brésil de Pelé étant pour Thébaud et ses journalistes l’incarnation ultime d’un jeu débridé, artistique, libéré des carcans tactiques : «» , poursuit Bervas. Thébaud confirmera lui-même que le magazine ne pouvait que se ranger derrière cette: «Miroir» À cet égard, le sacre brésilien en finale du Mondial 1970 face à l’Italie, la grande apôtre du, est vécue comme une victoire idéologique par les journalistes du titre. Dans son numéro 135 spécial, les’émerveille en titrant : «» Un triomphe en trompe-l’oeil : Thébaud et son équipe ne le savent pas encore, mais lene verra pas la fin des années 1970.Au milieu des années 1970, les éditions J, sont au plus mal. Nombre de ses titres, à l’exception notable du, ne se vendent plus et le groupe doit fusionner en 1973 avec les éditions Vaillant. Une restructuration qui va sonner le début de la fin pour l’enfant chéri de Thébaud : «, explique Bervas.» Ce dernier juge notamment letrop critique, négatif et intransigeant dans ses analyses du jeu et des équipes. «Miroir envoie, poursuit Bervas.MiroirLa FêteMiroirPas du genre à mettre de l’eau dans son vin, Thébaud vit très mal la chose. À partir de 1974, la guerre est déclarée entre la direction du journal et son rédac’ chef : «complète Bervas.C’est finalement l’épopée des Verts qui va précipiter la fin du journal. Ou plus précisément le traitement critique duà l’égard de l’AS Saint-Etienne. «Miroir du Football, blâmera Thébaud a posteriori dans son livre.MiroirSalut les copains !» En mai 1976, Sainté est qualifié en finale de la Coupe des clubs champions. À force de nager à contre-courant de la marée verte, Thébaud est déchargé de la rédaction en chef par sa direction. Deux de ses trois collaborateurs permanents dusont licenciés. Solidaires de leur emblématique rédacteur en chef, garant de l’esprit du journal, la plupart des pigistes démissionne. Leperd ses plumes historiques. Il ne s’en relèvera pas. Devenu un journal « conformiste » , il perd ses fidèles lecteurs et cesse d'être publié, en 1979.Soixante ans après son lancement, quel héritage a laissé le? Le magazine est sans aucun doute resté dans les mémoires d’une génération entière de lecteurs, marqués par son contenu novateur et engagé. Il aura aussi obtenu quelques succès tangibles, comme l’introduction du contrat à temps en 1969, pour lequel lea intensément milité en étant à l'initiative de l’occupation du siège de la FFF en 1968 , comme l’expliquait Thébaud : «MiroirCe qu’il ne savait pas, c’est que ce contrat à temps qui devait assainir le football serait perverti bien des années plus tard, par les rachats d'années de contrats des joueurs par les clubs. Ce que Christian Gourcuff non plus ne savait pas, c’est qu’il serait, un jour, déçu, en revoyant le Brésil de 1970. «» Et relire un