La Grande Bretagne et l'Irlande ne voudraient plus organiser la Coupe du Monde 2030

EXCLUSIVE: Britain and Ireland are close to dropping plans to bid for the 2030 World Cup and are instead aiming to host Euro 2028 https://t.co/PzZkRgE492 — The Times (@thetimes) January 5, 2022

AVW et FP

Pas de Mondial pour les Anglais.La Grande Bretagne et l'Irlande envisageraient de retirer leur candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Selon leToujours d'après le média anglais :La Fédération anglaise, emmenée par son président le prince William, aurait été refroidi après l'échec de 2018 où la Russie avait finalement obtenu l'organisation du Mondial. Une nouvelle déconvenue serait mal perçue au pays desÀ la place, Britanniques et Irlandais viseraient plutôt l'Euro 2028. Et pour l'obtenir, ils vont devoir montrer patte blanche auprès de l'UEFA suite aux incidents qui ont entachés le dernier Euro et notamment la finale. Restent en course pour la Coupe du Monde 2030, entre autres, l'Espagne et le Portugal, l'Arabie Saoudite ou encore l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili.Cette fois, it's not coming home.