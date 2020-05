La gifle de Van Gaal à Van Persie au mondial 2014

32

Une mand(g)ale.Lors du quart de finale entre les Pays-Bas et le Costa Rica à la Coupe du monde 2014, l’ex-sélectionneur néerlandais Louis van Gaal aurait asséné une praline à Robin van Persie. C’est en tout cas ce que révèle RVP dans, un livre consacré à son ancien coach. Pris de crampes lors de la prolongation, l’attaquant aurait refusé de quitter le terrain. Là, ce fut le drame."Ne me refais plus jamais ça. Vas-y, et assure-toi de la mettre dans le filet" » , se remémore l’ancien attaquant d’Arsenal. La suite est connue : premier tireur, Van Persie envoie un missile petit filet droit, et Tim Krul réalise l'entrée de sa vie en qualifiant son pays pour les demi-finales après deux pénos stoppés.La vraie claque aura lieu quatre jours plus tard, contre l'Argentine.