La Gantoise fait le show, Haugesund, c'est frais !

Pendant que Strasbourg venait bout du Maccabi Haifa, la plupart des favoris de ce deuxième tour de qualification ont tenu leur rang, que ce soit les Rangers, le Torino, l'Eintracht Francfort ou les Wolves. La Gantoise et l'Espanyol, qui ont dérouillé le Viitorul Constanta (6-3) et Stjarnan (4-0), y ont même mis les formes. Sinon, la petite sensation de la soirée est venue de Norvège et d'Haugesund, qui s'est offert le Sturm Graz.

Le coup de chaud de la soirée : Viitorul Constanta

?? La lourde de Sebastian Mladen ! Le FC Viitorul de Gheorghe Hagi est mené 4-1 à la mi-temps par La Gantoise mais a marqué le plus beau but du match. C'est le plus important, hein ? pic.twitter.com/fFnytRmlwP — Footballski (@footballskiFR) July 25, 2019

Le frisson de la soirée : Haugesund

Et l'Oscar du plus beau but est décerné à... Evandro

?? Le CSKA Sofia prend une option sur la qualification en battant ?? Osijek (1-0). Tout ça grâce à une magistrale demi-volée signée Evandro ! pic.twitter.com/0MOa9dK23M — Footballski (@footballskiFR) July 25, 2019

Le match que vous n'auriez pas dû louper : Piast Gliwice-Riga FC

Ils ont déjà coché le 8 août dans leur agenda

Pendant ce temps-là, à Plovdiv...

Et les gros dans tout ça ?

Par Simon Butel

Avant de rendre visite à son fils Ianis, fraîchement transféré à Genk, Gheorghe Hagi ferait peut-être bien de consulter. En déplacement dans le plat pays avec son équipe du Viitorul Constanta, le Maradona des Carpates a vu ses ouailles se faire torpiller par La Gantoise (6-3), malgré ce pruneau de Sebastian Mladen pour la réduction du score en première période. Menés 5-1 à la pause, les Roumains ont bien relevé la tête après le repos, mais repartent de Belgique avec les valises bien pleines. Merci et à l'année prochaine !En cette période de canicule, quoi d'un tel qu'un vent frais venu du Nord pour se rafraîchir ? Cette pause fraîcheur vous est offerte ce soir par Haugesund. Modestes quatrième de leur championnat l'an dernier, les Norvégiens ont dominé le Sturm Graz (2-0), et aborderont le match retour avec un moral en acier. Qu'il semble loin, le temps où les Autrichiens tapaient l'OM en Ligue des Champions. Le temps où l'OM jouait la Ligue des Champions est loin aussi, ceci dit.Un ballon reçu dos au but, au coin gauche de la surface, un contrôle américain, un contre favorable qui le remet dans le sens du jeu, et une demi-volée monstrueuse qui troue Ivica Ivušić, qui n'a plongé que pour la photo. Le plus beau but de la soirée est signé Evandro da Silva, unique buteur du match CSKA Sofia-Osijek (1-0). Avec ce pion du Brésilien et ce court succès, les Bulgares peuvent rêver au troisième tour de qualification. Et surtout chambrer leurs voisins du Levski, revenus bredouilles de leur voyage à Chypre, à Larnaca (3-0).Calmé dès le premier tour préliminaire de la C1 par le BATE Borisov, le Piast Gliwice ne jouera pas la coupe aux grandes oreilles. À défaut, le champion de Pologne surprise semble déterminé à jouer la Ligue Europa. Menés à la maison pendant plus de quarante minutes par le Riga FC, les Polonais ont fini par égaliser peu après l'heure de jeu par Czerwiński (1-1, 66), avant de prendre l'avantage et de s'envoler en fin de match par le Félix du pauvre, Jorge de son prénom (2-1, 82puis 3-1, 85). Mais les hommes de Waldemar Fornalik ont dû serrer les fesses en fin de match, la faute à ce CSC signé Uroš Korun (3-2, 86). Et risquent donc de devoir en faire de même la semaine prochaine à Riga. Ainsi qu'au tour suivant, puisqu'en cas de qualification, ils auront toutes les chances de se cogner l'Étoile Rouge de Belgrade. Les tours préliminaires d'Europa League, ce guêpier.Outre La Gantoise, qui a éclaté le Viitorul Constanta, l'AEK Larnaca de Florian Taulemesse, entré en jeu, devrait également pointer au troisième tour. Chez eux, les Chypriotes ont, grâce à trois buts inscrits en deuxième période, puni les Bulgares du Levski Sofia (3-0), réduits à dix peu avant la pause. Autres formations qui peuvent commencer à checker les hôtels pour le mois d'août : le Steaua Bucarest, qui a fait la leçon aux Arméniens d'Alashkert sur leur pelouse (0-3), avec trois pions inscrits là aussi après les citrons, et les Lettons de Ventspils, qui ont démonté les amateurs maltais de Gzira United (4-0), surprenants tombeurs de l'Hadjuk Split au tour précédent. Au moins, ils rentreront tranquilles chez eux, cette fois Pendant que Strasbourg et le Maccabi Haifa se tiraient la bourre à la Meinau, quelques-uns de leurs scouts avaient forcément fait le voyage au Lokomotiv Stadium de Plovdiv, théâtre d'un Lokomotiv Plovdiv-Spartak Trnva dont le vainqueur affrontera celui du duel entre les Alsaciens et les Israéliens. Ceux-ci seront revenus de Bulgarie avec un premier enseignement : Dimitar Iliev est déjà chaud. De retour dans son club formateur l'an dernier après huit ans à sillonner la Bulgarie et la Pologne, le milieu offensif a débuté sa saison comme il a terminé la dernière : en marquant des buts. Auteur de onze buts toutes compétitions confondues en 2018-2019, le capitaine du Loko a planté un doublé qui place les Bulgares en position de force avant le match retour en Tchéquie (2-0). En cas de qualif', le Racing est prévenu.Excepté peut-être le nul entre Utrecht et le Zrinjski Mostar (1-1), aucun couac à signaler chez les têtes d'affiche de ce deuxième tour. Venus prendre le soleil en Catalogne, les Islandais de Stjarnan y ont aussi pris une taule (4-0) sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Demi-finaliste de la compétition en mai, l'Eintracht Francfort est allé gagner chez le champion d'Estonie, le Flora Tallinn (1-2). Le Torino s'est lui imposé 2-0 à la maison face aux Hongrois de Debrecen (2-0), tout comme les Glasgow Rangers face aux Luxembourgeois du Progrès Niedekorn, et Wolverhampton face au Crusaders FC, club nord-irlandais. Tout de suite, quand Will Grigg n'est pas là, y'a plus personne...