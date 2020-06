La Gantoise, Bruges et Genk veulent mobiliser un avion pour rapatrier leurs joueurs africains

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un avion, pour les ramener tous.D'après des informations de, La Gantoise, le FC Bruges et le KRC Genk travaillent ensembles pour faire revenir leurs joueurs partis en Afrique pendant le confinement et toujours bloqués sur place.Les clubs belges reprennent progressivement l'entraînement pour préparer la saison 2020-2021 mais plusieurs joueurs manquent à l'appel au sein des trois clubs. Du côté de La Gantoise, l'Ivoirien Anderson Niangbo est encore dans son pays. Même situation pour Simon Deli, de Bruges, et Eboue Kouassi de Genk. Paul Onuachu du KRC Genk est quant à lui bloqué au Nigeria.Pour faire revenir ces quatre joueurs le plus vite possible, les trois clubs cherchent à affréter un même avion à destination de la Côte-d'Ivoire et qui ferait une escale à Lagos (Nigeria). Problème, les autorités ivoiriennes et nigérianes ont fermé leur espace aérien jusqu'au 22 juin prochain, ce qui pourrait contraindre les clubs à devoir patienter une semaine supplémentaire.Un nouvel épisode de l'airbus magique.