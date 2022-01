La Gambie surprend la Tunisie au finish

15

Gambie (4-1-4-1) : Gaye - Sundberg (Touray, 61e), Gómez, Colley, Modou - Mbye (Jallow, 46e) - Janko (Badamosi, 62e), Sohna (Adams, 46e), Bobb, Barrow (Jobe, 85e) - Barrow



Tunisie (4-3-3) : Ben Said - Mathlouthi (Drager, 57e), Ifa, Talbi, Abdi - Ben Slimane, Skhiri, Laïdouni - Khaoui (Msakni, 57e), Jaziri, Rafia (Mejbri, 68e)

Le retour du score à la mode de cette CAN. Décimée par la Covid , la Tunisie a gratté un ticket pour les huitièmes de finale malgré une défaite en toute fin de match contre la Gambie (1-0). Les Aigles de Carthage profitent du système des meilleurs troisièmes, alors que les Scorpions laissent leur première place au Mali.Les deux équipes ont joué un match sans beaucoup de folie, le seulde la première période étant ce fantastique arrêt de Boubacarr Gaye sur penalty face à Seifeddine Jaziri à la 45+1. Un troisième penalty manqué en trois matchs pour les Tunisiens, qui se retrouvent dans une bagarre générale plus animée que la première période à la pause. Résultat des courses : le gardien remplaçant tunisien Farouk Ben Mustapha écope d’un carton rouge et laisse ses copains à six sur le banc.Retour au foot, la Tunisie se montrant plus entreprenante dans le deuxième acte, mais la Gambie étant paradoxalement la plus dangereuse, à l'image du très beau coup franc de Musa Barrow sur l’équerre. Les Aigles de Carthage se sont réveillés en toute fin de rencontre avec l’entrée du jeune Hannibal Mejbri, 18 ans et toute sa fougue. Le Mali ayant fait le taf face à la Mauritanie (victoire 2-0), le 0-0 arrangeait donc tout le monde. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un problème technique a empêché les spectateurs persévérants et passionnés d'assister à quelques minutes du match. Ce qui n'a pas privé ces petits chanceux de l'exclusion de Mondher Kebaier, le sélectionneur tunisien, ni du plat du pied victorieux de Jallow. Une campagne remarquable pour la Gambie, qualifiée pour la première fois de son histoire en huitièmes où elle retrouvera la Guinée.La Tunisie n'aura pas le droit à l'erreur face à un gros morceau : le Nigeria.