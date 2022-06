À mural of Pep Guardiola and José Mourinho at the Primavera Sound Festival in Barcelona ? pic.twitter.com/NBwhxYSS5E — GOAL (@goal) June 13, 2022

L'union sacrée.Une fresque géante de Pep Guardiola et José Mourinho qui s'embrassent a été dévoilée lors des derniers jours du Primavera Sound Festival 2022 ce week-end. L'œuvre reprend les traits du baiser fraternel socialiste, la célèbre fresque peinte sur les vestiges du mur de Berlin montrant le dirigeant de l'Union soviétique Leonid Brezhnev et le président de la République démocratique allemande Erich Honecker, et reprise de nombreuses fois depuis.Cette mise en scène a été faite pour annoncer la vente de billets de l'édition 2023, qui se tiendra à Barcelone, mais également à Madrid. Rien de mieux que les deux entraîneurs pour représenter les deux villes ? Comme sur l'œuvre originale, les mots russessont inscrits. Ainsi que l'annonce du prochain festival :Pas sûr qu' Idrissa Gueye prenne ses billets