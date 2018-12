La frayeur de DJ Benjamin Mendy

1

CG

Plus de peur que de mal.Avant le Boxing Day et une période des fêtes chargée, Manchester City a pu organiser sa fête de Noël mercredi soir. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, le club mancunien invite tous ses employés dans une grande salle chaque année. Cette fois, ils s'étaient donné rendez-vous au Great Northern Warehouse, dans le centre-ville de Manchester.Les champions d' Angleterre ont ainsi pu se joindre à la fête et suivre d'un œil la déconvenue d' Arsenal contre Tottenham . Et Benjamin Mendy a forcément tenu à mettre l'ambiance, fonçant vers les platines pour assurer le rôle de DJ. Sauf qu'au moment de grimper sur la scène, le latéral gauche a chuté, faisant une petite frayeur à son entraîneur, raconte le. Opéré du genou gauche, l'international français est toujours en convalescence et n'a plus joué depuis le 11 novembre.Voilà qui ne va pas arranger sa réputation auprès de Pep