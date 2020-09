La France sérieuse en Serbie pour son retour à la compétition

Serbie (4-2-3-1) : Kostić - Orsoja, Damjanovic, Slovic, Frajtović - Pavlović (Bradić, 90e+3), Blagojević (Matić, 90e+3) - Poljak (Ivanović, 86e), Cankovic, Filipovic - Mijatović. Sélectionneur : Predrag Grozdanovic.



France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Torrent, De Almeida, E. Cascarino, Karchaoui - Le Sommer (Asseyi, 74e), Bilbault, Katoto - Majri (Malard, 65e), Diani (Clémaron, 87e), D. Cascarino. Sélectionneuse : Corinne Diacre.

TB

Un petit quart d'heure et puis c'est tout.On les avait quittées dans ces éliminatoires sur une large victoire contre... la Serbie (6-0) le 9 novembre dernier. C'est avec une composition d'équipe très offensive, avec Eugénie Le Sommer et Marie-Antoinette Katoto au milieu de terrain, que l'on retrouve les Bleues dix mois plus tard, pour une nouvelle démonstration face aux Serbes. Il ne faut d'ailleurs que quelques minutes aux filles de Corine Diacre pour faire la différence : Kadidiatou Diani déborde à gauche pour trouver Katoto dont la tête est repoussée sur la ligne, avant que la malheureuse Frajtović ne marque contre son camp (0-1, 6). La France maîtrise, les accélérations de Delphine Cascarino – dont la sœur Estelle est également titulaire en charnière pour pallier les absences – font mal, et les situations s'enchaînent déjà. C'est d'ailleurs sur un nouveau débordement de la Lyonnaise qu'Amel Majri vient doubler la mise (0-2, 15). Entre-temps, Le Sommer avait eu une première opportunité d'égaler les 81 buts en sélection de Marinette Pichon. Au-dessus. Les Bleues ont le ballon et se créent les meilleures occasions, malgré deux ou trois pertes de balle qui offrent des possibilités de contre mal exploitées par les Serbes. Cascarino et Diani font à leur tour briller la gardienne adverse, sans parvenir à aggraver le score avant la pause.Après les citrons, les Serbes posent davantage de problèmes à cette défense tricolore largement remaniée, mais sans véritablement parvenir à inquiéter Pauline Peyraud-Magnin. Les Françaises ne parviennent plus à conserver leur maîtrise sur le jeu, et leurs offensives se font moins tranchantes. L'heure du coaching et de la première sélection pour la toute jeune Melvine Malard, 20 ans, très remuante pendant une demi-heure. La France remet peu à peu la main sur le match, mais les occasions restent rares. Même si Sakina Karchaoui voit sa belle frappe en sortie de dribble échouer sur la transversale. Diani bute ensuite une nouvelle fois sur Kostić à quelques minutes du terme, alors que Malard envoie sa tête à bout portant sur le poteau. L'essentiel est là pour ce retour aux affaires avec une troisième victoire en autant de rencontres sur la route de l'Euro, reporté à 2022 . Se profile désormais un duel avec l'Autriche – quatre succès sur quatre matchs – pour la suprématie de ce groupe G. La bande d'Eugénie Le Sommer aura l'occasion de revenir à hauteur de la première place mardi, en Macédoine du Nord.Pour une soirée enfin record ?