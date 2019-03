La France se farcit l'Uruguay sans forcer

France (4-2-3-1) : Bouhaddi – Majiri, Renard, Tounkara, Torrent – Bilbault, Henry – Asseyi, Geyoro, Cascarino – Gauvin. Sélectionneur : Corinne Diacre.



Uruguay (4-3-3) : Olivera – Grana, Medina, Correa, Felipe – Velazco, Yun, Gonzalez – Gonzalez, Silvera, Birizamberri. Sélectionneur : Ariel Longo.



Comment se remettre les idées en place après une première défaite en dix sorties, jeudi dernier face à l'Allemagne ? Se frotter à la 74nation FIFA,par ailleurs fessée 8-0 lors de la dernière rencontre entre les deux pays en 2011, est une idée a priori valable. Et de fait, rapidement validée. Dans le premier quart d'heure, les Bleues se montrent dangereuses à défaut de précises, sauf Gauvin dont le coude ne rate pas le nez de Lorena Gonzalez. Premier changement à la 16e... et premier but cinq minutes plus tard par Asseyi, seule face aux buts. Le score est ouvert, l' Uruguay va souffrir.Devant les 11 019 supporters présents au stade de la Vallée du Cher à Tours , la portière Sofia Olivera va aller récupérer le ballon au fond de ses filets à intervalles réguliers. Deux fois encore avant la pause, d'une frappe lointaine de Bilbault puis d'un but qui fera plaisir à Loulou Nicollin : la Montpelliéraine Torrent centre pour sa collègue de club Gauvin, celle-ci touche le ballon juste ce qu'il faut, ça fait 3-0 propre et net à la pause.Et rebelote en seconde période. On en est déjà à 4-0 quand la Parisienne Katoto remplace la Lyonnaise Cascarino. La faute à Geyoro, à l'affût sur une frappe de capitaine Henry. La suite, c'est un nouveau but de renard signé Gauvin de la tête, sur une passe décisive de Wendy... Renard. Et une Asseyi qui conclue son match comme elle l'a commencé, en étant décisive. Cette fois, son crochet met son vis-à-vis au sol et elle-même en parfaite position de centrer pour la jolie reprise de l'extérieur de Clémaron. 3+3 = 6-0, le compte est bon.Prochains rendez-vous, Japon et Danemark début avril !