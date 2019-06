Une dose d'Andorre fine

Avant de partir en vacances et après avoir fait pâle figure en Turquie, l’équipe de France s'est rattrapée en Andorre en faisant tranquillement le boulot grâce à une large et logique victoire (4-0). Avec beaucoup de changements dans le onze au coup d'envoi, et quelques bonnes surprises.

Du changement, pour tenir le rang

Lloris, invisibilité forcée

Andorre (4-4-2) : Gomes - C. Rubio, Llovera, Lima Sola, San Nicolás - Martinez (J. Rubio, 58e), Rebés, Vales, Cervós (Rodríguez, 80e) - Vieira, Aláez (Sánchez, 83e). Entraîneur : Álvarez.



France (4-2-3-1) : Lloris - Dubois, Zouma, Lenglet, Mendy - Ndombele (Sissoko, 63e), Pogba - Thauvin (Lemar, 81e), Griezmann, Mbappé - Ben Yedder (Giroud, 72e). Entraîneur : Deschamps.

Laisser partir les champions du monde sur l'image qu'ils ont donnée en Turquie (défaite 2-0, aucun tir cadré), cela aurait été plus que dommage. Voire même un peu flippant. Heureusement, l’équipe de France avait une occasion de se rattraper avant d'enfiler les tongs pour de bon. Alors, il fallait faire le taf en Andorre.Mission accomplie, et même un peu plus que ça malgré un adversaire qui n'en était pas vraiment un : en faisant trembler les filets quatre fois, en dominant aisément leur sujet et en ne se mettant jamais en danger, les Bleus ont mérité leurs congés payés. Surtout que l'Islande a battu les Turcs, ce qui redonne la première place du groupe H aux Tricolores après cette quatrième journée de qualifications.Prévu depuis le fiasco en Turquie , Deschamps fait comme attendu : exit Pavard, Digne, Varane, Umtiti, Matuidi, Sissoko et Giroud, bonjour Dubois, Zouma, Lenglet (première sélection), Mendy, Ndombele et Thauvin. Coman, lui, doit laisser sa place dans le onze à Ben Yedder juste avant le coup d'envoi en raison de douleurs musculaires ressenties durant l'échauffement pratiqué sur une horrible pelouse.Le premier à se mettre en évidence ? Ndombele, qui régale dans l'entrejeu aux côtés de Pogba et qui trouve rapidement Mbappé pour le centième but de la carrière du Parisien synonyme d'ouverture du score en faveur des Bleus. Sur l'action, le Lyonnais se fait d'ailleurs martyriser, mais continue en boitant. Devant 1200 fans français et dans un stade de 3306 places rappelant les ambiances du dimanche matin, les Tricolores font tranquillement le break à la demi-heure de jeu par Ben Yedder - sa première réalisation en sélection - sur un service en retrait intelligent de Thauvin. DD est rassuré, tout va bien pour les siens.D'autant que dans le temps additionnel de la première période, Thauvin enfile le costume du buteur quand Mbappé se mue en passeur. La volée acrobatique du Marseillais, auteur d'une bonne prestation, fait mouche et donne trois unités d'avance aux champions du monde. Logique, tant l'adversité est limitée et la partie maîtrisée. En promenade et absolument pas inquiétés (un seul tir concédé à l'heure de jeu, et pas cadré), les Bleus se font doucement plaisir tout en assurant le résultat, alors que la Turquie est menée dans le même temps en Islande. Du coup, seul Lloris fait la gueule d'ennui et peut prendre le temps de potasser les derniers détails de ses vacances.Avec ce succès combiné à la défaite de la Turquie, la France repasse en tête du groupe H (à égalité de points avec leset les). Mais comme la différence de buts a actuellement son importance et qu'Andorre est une proie facile malgré ses nombreuses fautes, les Tricolores poussent pour faire grossir le score. Problème : si Mendy se balade sur son côté gauche, Thauvin manque la cible. Pas Zouma, qui profite du raté de Gomes pour planter de la tête sur corner. 4-0, le score est plutôt beau et surtout suffisant aux yeux de Deschamps. Maintenant, place aux vacances.