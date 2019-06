La France s'impose face au Guatemala

VLA

La tête sortie de l'eau.Après avoir réussi leur entrée en lice face au Qatar (2-0) et pris une rouste contre le Brésil (0-4) , les U18 de l'Equipe de France affrontaient le Guatemala lors de la dernière journée de la phase de groupe du tournoi de Toulon.Les Bleuets de Jean-Luc Vannuchi l'ont emporté samedi face aux guatémaltèques (2-0), au terme d'un match poussif. Mis en difficulté par la rugosité et la hargne d'adversaires plus âgés, les Bleuets ont commencé à prendre le dessus en fin de première mi-temps suite à l'expulsion d'Esteban García (29), mais n'ont pas réussi à concrétiser leur supériorité, rentrant au vestiaire sur un score nul et vierge.C'est au retour des vestiaires que la situation s'est décantée avec le but de l'amiénois Darell Tokpa (49), qui est venu couper d'un plat du pied un centre de l'angevin Rayan Ait Nouri, qui avait pris de vitesse la défense du Guatemala côté gauche. La pression française s'est ensuite accentuée et l'équipe de France a bien failli doubler la mise avec un coup franc de Michael Olise qui s'est écrasé sur le poteau. Cependant, contre le cours du jeu, le Guatemala égalise à la 55è, grâce à un penalty généreux transformé par Durban Reyes et provoqué par Olivier Dias, qui avait pris de vitesse la défense française, poussant Théo Barbet à effectuer un retour jugé trop musclé par l'arbitre.A la peine suite à l'égalisation, le salut des Bleuets est finalement venu d'un défenseur adverse, à la 72minute. Carlos Estrada, capitaine du Guatemala, a lobé son gardien d'une magnifique tête suite à un centre dans le dos de la défense de Koba Koindredi, rentré dix minutes plus tôt. Un petit retour de bâton pour le défenseur qui s'est amusé à glisser des mains aux fesses d'Ulrich Eneme pendant la rencontre.Si la première place est réservée au Brésil, intouchable pendant la compétition, l'équipe de France peut encore espérer rejoindre les demi-finales du tournoi en terminant meilleur deuxième.